El confinament per frenar la propagació del coronavirus ha provocat la suspensió de les classes presencials en països com ara Espanya, per la qual cosa els estudiants han passat pràcticament tot el dia a casa amb les seves famílies. En determinades llars, això podria haver repercutit en el fet que les situacions de sexisme —discriminació per raó de sexe— influïssin més en els menors. Aquesta situació té més importància en els estudiants que aquest any i en ple confinament han de triar quina opció de batxillerat, quin mòdul de formació professional o quina carrera universitària volen seguir. Una recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha analitzat el sexisme acadèmic a batxillerat a Espanya.

«En els casos en què les famílies tenen una visió molt sexista de l'educació i de la vida encara poden tenir més pes les opinions de les famílies sobre les competències acadèmiques i d'una altra índole que se suposa que seria ideal que els nois i les noies tinguessin», assenyala Milagros Sáinz, investigadora principal del grup Gènere i TIC (GenTIC) de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

Encara que el confinament sigui temporal, la investigadora suggereix que aquestes situacions poden condicionar les decisions dels joves respecte a quin itinerari educatiu d'educació secundària postobligatòria o carrera universitària triaran.

«En aquesta situació hi ha el risc que els joves, especialment d'alguns entorns socioeconòmics i culturals, estiguin més exposats a la influència de l'opinió i les experiències dels progenitors que en la situació prèvia a la crisi sanitària», apunta Sáinz. «No se socialitzen en les mateixes condicions que abans del confinament amb altres persones com ara el professorat o grups d'iguals», afegeix.

En una recerca publicada a la Revista de Psicología Social, la investigadora, juntament amb José Luis Martínez i Julio Meneses, també de la UOC, han analitzat les diferències en funció del gènere en les respostes dels estudiants de secundària davant d'una situació de sexisme acadèmic. Els investigadors apunten que quests casos es donen «sobretot en les noies, que s'enfronten a més actituds sexistes que els nois en relació amb la seva competència en ciències, tecnologia i matemàtiques (conegudes com a disciplines STEM per la sigla en anglès)».

Segons l'estudi, les estudiants amb pares que tenien un nivell acadèmic intermedi o alt mostraven més predisposició a enfrontar-se a les situacions sexistes. «És curiós observar com els nois reaccionen a les situacions de sexisme acadèmic evitant-les, i no com les noies, que les afronten o busquen ajuda de persones amb més autoritat com ara professors o famílies quan pensen en aquest tipus de situacions», compara l'experta.