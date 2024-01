Adapten la campanya a l'escenari postpandèmia

L'empresa de Barcelona tenia previst el llançament per al final de març de 2020, però l'emergència sanitària els va obligar a ajornar-lo. Durant el confinament van estar treballant en remot en la reformulació del producte per adaptar-se a aquest nou escenari d'emergència sanitària i crisi econòmica. La flexibilitat de la seva tecnologia els va permetre reformular en tan sols tres mesos el maquinari dels lots que s'ofereixen com a recompensa per adequar-lo a les necessitats tècniques i econòmiques dels usuaris en l'escenari postpandèmia. Aquest redisseny els permet mantenir les prestacions més valorades dels lots, alhora que fa possible una reducció de 100 euros del cost de les recompenses, de manera que s'adapta a les butxaques dels usuaris en aquest nou escenari de recessió econòmica causat per la COVID-19.

Aposta pel finançament col·lectiu

«A més d'accedir a un preu especial al nostre producte, el fet de donar suport a aquesta campanya de coproducció farà possible que la nostra tecnologia es pugui mantenir amb codi obert, cosa que implica que continuem treballant perquè evolucioni de manera transparent. De fet, les dades generades amb la captura són propietat del client, que hi pot accedir i pot modificar el programari segons les seves necessitats», apunta el director de negoci de Chordata Motion. D'aquesta manera, l'empresa es mostra interessada per l'empoderament de l'usuari i per democratitzar l'accés a la tecnologia.

Des de Chordata Motion apunten que els fons recaptats aniran destinats a la producció de maquinari, al desenvolupament d'un sistema de fixació tèxtil flexible i modular amb el qual es puguin adherir els sensors al cos, i a la certificació del producte segons l'estàndard europeu i nord-americà, per poder comercialitzar el vestit. En paral·lel a la campanya de finançament col·lectiu, la start-up fa mesos que treballa per acabar el desenvolupament d'un programari que permetrà que el moviment pugui ser captat directament des d'un telèfon intel·ligent, i també en integracions noves en programes de videojocs com Unity, Unreal o Godot. Totes aquestes millores formen part del seu full de ruta (roadmap) tecnològic i es poden consultar detalladament al seu web.

La campanya que es va estrenar a Kickstarter l'1 de juliol, ja ha aconseguit l'objectiu dels 35.000 euros i ara es treballa per a aconseguir un objectiu més ambiciós. Així i tot, «si arribem als 50.000 euros, els sensors i els concentradors (hubs) es produiran amb una màscara de soldadura negra; en canvi, si arribem als 100.000, afegirem dos sensors addicionals a cada recompensa, perquè l'usuari disposi d'una configuració més completa per a la captura de moviment humà», puntualitza Juancho Casañas. En cas que el marge fos encara més gran —200.000 euros—, des de Chordata Motion desenvoluparien un programari de reconeixement facial que s'integraria en el vestit de captura de moviment.

