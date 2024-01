17.000 estudiants de la UOC fan 30.000 proves virtuals per primera vegada a causa de la COVID-19

La culminació del procés d'aprenentatge

Les proves finals que fa la UOC són la culminació de tot un procés d'acompanyament als estudiants que es basa en l'avaluació contínua, i "això fa que el balanç entre l'esforç de l'estudiant al llarg del semestre i l'esforç final de les proves i els exàmens sigui molt més equilibrat", diu Sigalés.

Des del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge es fa un balanç "magnífic" de com s'ha gestionat el procés d'avaluació, tant per part del professorat com per part dels equips de gestió que li donen suport. Tant és així que expressen la seva voluntat que aquest sistema d'avaluació en línia passi a ser regular un cop passada la pandèmia.

Per la seva banda, el vicegerent d'Operacions de la UOC, Emili Rubió, explica que les 30.000 proves virtuals han estat un repte "logístic i tecnològic" i exposa algunes de les situacions que han hagut de controlar, com tenir "ben identificat l'estudiant" i poder-li resoldre possibles dubtes que li sorgissin durant la prova: "Hem hagut d'habilitar tecnològicament una via d'interacció entre l'estudiantat i el professorat."