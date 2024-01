Els efectes de la publicitat de refrescos i begudes ensucrades s'estan deixant notar en la població infantil, segons els experts. Fa uns mesos, The Lancet publicava un document en el qual advertia que cap país del món no està protegint la salut dels nens ni el seu futur. L'informe «A Future for the World's Children?», elaborat per una comissió convocada per la publicació científica mateixa, l'OMS i Unicef, mostrava que els nens d'alguns països veuen fins a 30.000 anuncis televisius en un any. I vinculava la comercialització agressiva de menjar porqueria i begudes ensucrades amb l'augment alarmant de l'obesitat infantil recordant una dada: el nombre de nens i adolescents obesos s'ha multiplicat per onze des del 1975 fins al 2016, passant d'11 milions a 124. L'Estat espanyol no n'és una excepció. Ocupa el quart lloc entre els països europeus en obesitat infantil, segons l'últim informe de l'OCDE «The heavy burden of obesity». I la inversió publicitària en begudes que no es consideren saludables en pot ser una de les responsables.

És una de les conclusions d'un estudi liderat per Mireia Montaña, professora i investigadora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, en el qual s'investiga la relació entre els valors nutricionals dels refrescos i les begudes ensucrades i les estratègies publicitàries utilitzades per captar consumidors. Segons la recerca, en la que també ha participat la investigadora de la UPF Mònika Jiménez-Morales, la publicitat és un dels factors que afavoreix en gran manera l'entorn obesogènic: els nens espanyols estan exposats a una mitjana de 9.000 campanyes publicitàries de televisió per any, i molts d'aquests anuncis tenen com a protagonistes productes de poc o cap valor nutricional. A més, hi ha hagut un augment anual en la despesa en publicitat de refrescos i begudes ensucrades en els últims anys: ha augmentat de gairebé 32 milions d'euros el 2013 a més de 53 milions d'euros el 2018.

Com destaca la recerca, la major part d'aquests milions d'euros es van destinar precisament als productes de menys valor nutricional: de la despesa publicitària dels productes analitzats, només 812,061 euros (0,3 %) van correspondre a productes amb un alt valor nutricional, mentre que el 62,7 % de la despesa publicitària va ser per a begudes amb un contingut molt baix de valor nutricional. Si tenim en compte els resultats, la publicitat va complir amb la seva funció, ja que el consum de begudes ensucrades i refrescos entre la població infantil espanyola és alt. «S'estima que un 81 % dels nens i nenes espanyols consumeixen refrescos i begudes ensucrades cada setmana», assenyala Mireia Montaña, que també és membre del grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans de comunicació i Entreteniment (GAME) de la UOC. Un consum que, com recorda la professora Montaña, és entre els més alts d'Europa. «Aproximadament un 7 % dels menors de nou anys en consumeix diàriament, un 16 % gairebé cada dia (entre quatre i sis dies a la setmana), un 56 % entre un i tres dies per setmana i només un 19 % dels menors en consumeix menys d'un cop per setmana», afirma.

Així, doncs, la publicitat és l'última responsable que els nens espanyols s'apartin cada vegada més de l'alimentació saludable? «És clar que hi ha diversos aspectes que ho condicionen, però la publicitat és un dels importants», respon Mireia Montaña. «Fins i tot grans marques com Coca-Cola descendeixen en vendes quan deixen d'emetre campanyes publicitàries», afirma la professora de la UOC, que va començar a estudiar com la publicitat alimentària afecta els menors perquè molts d'ells, especialment els menors de vuit anys, «la consumeixen sense entendre si estan veient una comunicació informativa o persuasiva», assenyala.