L'alteració de les rutines, la manca d'activitat a l'aire lliure o el canvi de modalitat d'accés a les classes són algunes de les circumstàncies derivades del confinament a què s'han hagut d'enfrontar els menors en general i els nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) en particular. No obstant això, i atès que encara no hi ha dades concloents sobre l'impacte a mitjà i llarg termini d'aquesta situació, les percepcions dels experts apunten que, en general, aquests nens han respost bé —de vegades molt millor fins i tot que els adults i del que es podria esperar a priori— a unes circumstàncies tan excepcionals i atípiques com les viscudes durant les últimes setmanes.

«En la nostra pràctica clínica veiem nens i nenes amb TDAH que s'han adaptat prou bé a la situació de confinament, segurament a causa de la disminució de les exigències del seu entorn, no solament acadèmic sinó també social i familiar», explica Jordi Maurici Reixach, professor col·laborador de la UOC en l'assignatura de Tècniques d'intervenció amb nens i adolescents (mòdul cognitivoconductual) del màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció i psicòleg de l'àmbit clínic infantil i juvenil a la Fundació Institut de Psicologia de Barcelona.

En la mateixa línia, Raúl Tárraga, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, comenta que l'impacte en aquests nens ha estat determinat en gran manera per les circumstàncies en què han passat el confinament. «Alguns dels factors més rellevants en aquest sentit han estat l'espai i les condicions d'habitatge (domicilis grans o petits; amb molta o poca gent), la disponibilitat per jugar o interactuar amb els germans o altres nens de la família, el grau d'atenció que han pogut rebre dels pares o dels cuidadors principals o l'ajuda i supervisió que han rebut per gestionar la gran quantitat de temps lliure generada sobtadament», assenyala.

Segons Tárraga, un altre element clau que s'ha de tenir en compte per avaluar el grau d'afectació són les tres presentacions predominants o subtipus que té el diagnòstic d'aquest trastorn: presentació predominantment amb falta d'atenció, presentació predominantment hiperactivocompulsiva i presentació combinada. «En els dos últims casos, la necessitat de moviment és més acusada, motiu pel qual molt probablement el confinament deu haver provocat més nerviosisme, malestar o irritabilitat que en la resta»

Els dos experts coincideixen que no és fàcil extrapolar els efectes negatius d'aquesta situació en el cas concret dels nens amb TDAH als de la resta de la població infantil, però sí que es poden apuntar algunes conseqüències concretes que s'han constatat. «Entre aquestes conseqüències, destacaria l'augment dels problemes de conducta i les dificultats d'autocontrol; l'aparició o l'augment de la simptomatologia d'ansietat i un estat d'ànim més negatiu, les alteracions del son i una disminució de les activitats gratificants, especialment les socials, en aquest cas amb més afectació en adolescents», assenyala Jordi Maurici

Segons explica aquest psicòleg, precisament a causa que la simptomatologia del TDAH implica dificultats per seguir rutines, organitzar-se i acatar ordres, la ruptura d'aquestes pautes i el fet de no estructurar les jornades a causa del confinament han pogut ser perjudicials i afavorir aquests efectes negatius. «A més, alguns indicis indiquen que un percentatge relativament alt de menors pot patir alguns símptomes d'estrès posttraumàtic com a conseqüència d'aquesta situació, i els nens amb TDAH no estan exempts d'aquesta possibilitat», afegeix Jordi Maurici.