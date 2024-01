“La crisi sanitària que hem viscut, i que encara vivim, ha impactat de manera significativa en les nostres universitats”, apunten Josep Cobarsí i Laura Calvet, professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Cobarsí i Calvet formen part d'un equip internacional integrat per divuit investigadors de deu països diferents i liderat per l'escola politècnica francesa IMT Atlantique. Aquest equip s'ha unit per analitzar la capacitat de recuperació de les institucions, examinar-ne els punts forts i detectar punts susceptibles de millora.

“L'ajuda dels diferents col·lectius implicats, tant els estudiants com els treballadors de les universitats, és inestimable. El fet de dedicar uns deu minuts a fer l'enquesta ens pot proporcionar informació valuosa per ajudar-nos a entendre com l'activitat acadèmica s'ha vist afectada per la crisi”, afegeixen els investigadors.