El virus de la COVID-19 afecta les publicacions científiques

El perill dels rumors

Segons la professora Cardenal, la rapidesa juga en contra del procés de verificació, però tot i això les revistes científiques fan l'esforç de no publicar recerques que no compleixin els criteris. El veritable perill és que la informació publicada no sigui verificada ni passi cap control, especialment en situacions excepcionals com és l'actual, en què augmenta la necessitat d'informació de la societat i es demanen respostes i solucions. «Quan hi ha buits en el coneixement, comencen a circular informacions que no estan verificades científicament. Per això prefereixo que una recerca passi un control ràpid, encara que sigui en un temps mitjà de sis dies, que no pas que circuli informació sense cap control que fins i tot els polítics o les administracions avalen sense que estigui verificada científicament», afirma.

Com a exemple esmenta la piulada del ministre de Salut francès, que el 14 de març, quan la pandèmia s'estenia per Europa, va publicar el següent: «Els antiinflamatoris (ibuprofèn, cortisona...) podrien agreujar la infecció. Si té febre, prengui paracetamol». Uns dies després, l'OMS desmentia aquests efectes negatius relacionats amb els antiinflamatoris perquè no hi havia cap evidència científica. Una cosa semblant va passar als Estats Units quan el president Donald Trump va dir que prenia hidroxicloroquina diàriament per prevenir la COVID-19 i després hi va haver intoxicacions.

«Quan la gent ja no confia tant en la ciència perquè a vegades sembla que es contradiu, les notícies falses corren pertot arreu, i en aquest punt sembla que deixi d'importar que la informació no sigui verificada», recorda el professor Alexandre López -Borrull, que considera que les notícies falses sanitàries continuaran presents tret que el problema es talli des de les plataformes socials, s'aprovi legislació en contra o passem per un procés d'alfabetització mediàtica amb què aprenguem a garbellar informació. «En època de desinformació i negacionisme científic serà important avançar en l'anomenada ciència oberta, definida per més col·laboració i no competència, la disseminació de continguts de qualitat de manera ràpida i el concurs de la ciutadania en el progrés científic», assenyala López-Borrull.

Mentre tot això arriba, algunes institucions ja han fet passos per evitar que les notícies falses sanitàries tinguin conseqüències. És el cas de l'OMS, que s'ha vist obligada a crear una secció en el seu web amb consells per a la població amb l'objectiu de frenar rumors. També des de la Unió Europea s'intenta combatre la desinformació amb un espai al seu web en què recomana emprar únicament fonts autoritzades per obtenir informació sobre la COVID-19 .