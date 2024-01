Neix Greta, l'Alexa que fa de guia turístic i cultural

Una solució amb múltiples avantatges

Domènech considera que aquesta solució tecnològica tindrà molts avantatges, a banda de donar una experiència millor al visitant. Entre els beneficis, també n'hi ha per als museus, que veuran reduït el cost de la producció respecte al d'una guia tradicional. «Ens estalviarem les locucions, que impliquen una part important del cost d'una audioguia», comenta l'emprenedor. Aquest és un aspecte que pot resultar molt atractiu per a museus i centres culturals, perquè «en un museu contínuament hi passen coses, es presta una obra, es canvia el conservador, i tot això obliga a fer retocs a l'audioguia». Greta facilitarà que els canvis en els continguts es puguin fer directament en el processador dorsal (back-end) de la solució que construeixen. No caldrà iniciar tot un procés de producció, refer el guió i treballar de nou la locució en estudis de gravació.

Un altre dels avantatges de Greta respecte de l'audioguia és que si aquesta és un instrument d'interacció limitada, la nova eina ofereix moltes més possibilitats. Per als museus també té l'avantatge que el discurs que s'exposa «és molt més fidel i controlable» d'acord amb el que cada centre decideix explicar. Domènech recorda que «quan treballes amb guies humans, has de fer regularment un test de qualitat, perquè de vegades fiquen cullerada en el discurs, i això als directors de museus no els agrada gaire». Els desenvolupadors d'aquest projecte també aspiren que la solució s'adapti al màxim possible a cada usuari a partir del seu perfil i tenint en compte aspectes com ara l'edat, l'idioma, la seva formació (background) cultural o el nivell de coneixement que tingui sobre un tema.

Els creadors de Greta pensen que són diversos els col·lectius que es poden beneficiar d'aquesta solució tecnològica. Entre ells, la gent gran: «Es tracta de vetes de públic excloses sovint de les pantalles tàctils i d'una audioguia normal amb botons, i aquesta tecnologia que proposem, en canvi, s'hi adapta». Greta és un exemple de les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial per a entorns museístics: «Som davant d'una revolució com la que va implicar el ratolí o la pantalla tàctil, que van revolucionar força la interacció amb la tecnologia». Les interfícies de veu, apunta Domènech, «implicaran encara una revolució més forta, sobretot pel que fa a la inclusió». De fet, segons dades de l'OCDE, el volum de gent que no pot fer tasques complexes amb eines tecnològiques supera el 60 % de la població d'entre 18 i 65 anys. «Una xifra aclaparadora si tenim en compte que no hi comptem la franja que més pateix la bretxa digital, els més grans de 65 anys», avisa Domènech.

Els creadors de Greta confien a poder tancar els primers acords de col·laboració durant el pròxim semestre, coincidint amb l'acabament de la primera versió alfa, i desenvolupar-la ja comercialment al llarg del 2021.