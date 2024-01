Nous parlants com a agents de transformació sociolingüística a Catalunya

L'altre projecte emmarcat en la modalitat «Reptes de recerca» treballarà amb nous parlants de català i espanyol per comprendre i superar les desigualtats associades al multilingüisme o a la diferència lingüística. Amb aquest objectiu, el catedràtic Joan Pujolar, del grup de recerca Llengua, cultura i identitat en l'era global (IdentiCat), adscrit als Estudis d'Arts i Humanitats, coordina una recerca que s'emmarca en un projecte estatal interuniversitari, Equiling. Coordinat per la Universitat Autònoma de Madrid, hi participen, a més de la UOC, les universitats de Deusto i de Santiago de Compostel·la.

La recerca apunta que les desigualtats dels nous parlants es poden derivar de qüestions com les categories socials que construïm sobre la base de com parlen o es comporten els altres, així com de les diferències d'educació, ocupació o lloc de residència, que repercuteixen en els recursos i les relacions de les persones. Els investigadors de la UOC analitzaran tres situacions específiques a Catalunya en què els nous parlants es troben amb barreres lingüístiques per practicar el català o aprendre espanyol: el voluntariat lingüístic, l'associacionisme cultural —⁠on alguns nouvinguts busquen conèixer gent local per practicar el català⁠— i la necessitat d'aprovar l'examen oficial d'espanyol per obtenir la nacionalitat. «Volem convertir-nos en aliats dels nous parlants, dissenyant conjuntament accions i iniciatives per superar les barreres socials amb un component lingüístic, i desenvolupar tècniques i recursos rellevants per promoure una consciència sociolingüística crítica», assenyala Pujolar.

La deliberació en les plataformes digitals dels partits polítics

Els investigadors dels Estudis de Dret i Ciència Política Rosa Borge i Joan Balcells, del grup de recerca eGovernança: administració i democràcia electrònica (GADE), coordinen el projecte ONPARTDEL, que analitza el paper que exerceixen els partits polítics estatals en l'ecosistema deliberatiu digital. La recerca n'estudia la contribució tant a escala interna —per mitjà de canals digitals propis i plataformes web— com externa, en relació amb altres actors polítics i la ciutadania, posant el focus en Twitter.

El projecte pretén estudiar els cinc principals partits estatals (PSOE, PP, VOX, Podem i Ciutadans) i analitzar el potencial deliberatiu de les plataformes digitals dels partits i dels mitjans socials al seu voltant. «Volem explorar la qualitat de la deliberació per mitjà d'un sistema d'indicadors i anàlisi de xarxes, i contribuir a aclarir la controvèrsia sobre les característiques i els efectes negatius de Twitter en l'esfera pública», assenyala la investigadora.

La desaparició dels vincles entre Europa i l'Àsia oriental

Al llarg dels darrers anys, Carles Prado Fonts i David Martínez Robles, investigadors del grup Crisi, alteritat i representació (ALTER), dels Estudis d'Arts i Humanitats, han analitzat les interaccions entre la Xina i l'Estat espanyol durant el segle xix i principis del segle xx. El resultat principal d'aquests projectes es pot consultar a Archivo China-España, una plataforma virtual que recull centenars d'aquests contactes, molts d'ells inèdits o que havien passat desapercebuts per als historiadors. En la nova proposta concedida, els investigadors volen fer evolucionar el projecte en dues direccions. D'una banda, ampliant-ne el marc i analitzant interaccions entre Europa i l'Àsia oriental. De l'altra, estudiant per què aquests contactes s'han mantingut silenciats al llarg de la història. «Volem identificar les condicions i els mecanismes que han provocat la desaparició d'uns vincles interculturals que, en el seu moment, van ser molt intensos i que haurien pogut marcar una manera diferent d'entendre l'Àsia des d'Europa», aclareixen els investigadors.

Mesures legals i fiscals per al manteniment de les empreses

El sector empresarial està afectat per importants transformacions causades, entre altres factors, per la crisi econòmica, l'auge i la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació, la globalització i l'alta competitivitat. La catedràtica Anna María Delgado, investigadora líder del grup Fiscalitat, relacions laborals i empresa (TAXBUSINESS), dels Estudis de Dret i Ciència Política, coordina un nou projecte per analitzar, en aquest context complicat, quines mesures legals i fiscals permeten la continuïtat de les empreses per evitar-ne la desaparició. «Es tracta d'un tema complex per la regulació normativa dispersa, dispar i canviant, afectada pels diferents nivells de poder normatiu —internacional, europeu, estatal, autonòmic i local—, sense oblidar la diversitat i la dispersió dels ajuts i incentius públics», aclareix Delgado. El projecte vol facilitar la valoració de l'eficàcia de les mesures aprovades per al manteniment de les empreses i identificar alternatives més eficients, estudiant les normatives laborals, fiscals i mercantils i proposant una sistematització que en faciliti l'anàlisi i la compatibilitat.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'ensenyament en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 48 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i tres centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.