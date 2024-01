Parlar dues llengües de manera activa protegeix enfront del deteriorament cognitiu

Les llengües, a més de permetre'ns comunicar-nos amb altres persones, són l'instrument que tenim per vehicular els pensaments, la identitat, el coneixement i la manera de veure i entendre el món. Dominar-ne més d'una ens enriqueix, és una porta d'entrada a altres cultures i, a més, segons el que ha descobert un equip d'investigadors liderat per científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el fet de fer-les servir activament ens aporta beneficis neurològics i ens protegeix enfront del deteriorament cognitiu associat amb l'envelliment.

En un treball que publiquen a la revista Neuropsychologia, els investigadors arriben a la conclusió que parlar dos idiomes de manera habitual —i haver-ho fet tota la vida— contribueix a la reserva cognitiva i endarrereix l'aparició de símptomes associats amb un empitjorament de la cognició i la demència.

«S'ha vist que la prevalença de la demència en països on es parla més d'una llengua és un 50 % inferior a la de les regions en les quals la població només fa servir un idioma per comunicar-se», afirma l'investigador Marco Calabria, professor dels Estudis de Ciències de la Salut i membre dels grups de recerca Cognitive NeuroLab de la UOC i de Speech Production and Bilingualism de la UPF.

Treballs anteriors ja havien trobat que l'ús de dues o més llengües al llarg de tota la vida podia ser un factor clau per augmentar la reserva cognitiva i endarrerir l'inici de la demència; també que comportava avantatges de memòria i funcions executives.

«Nosaltres volíem esbrinar quin és el mecanisme pel qual el bilingüisme contribueix a la reserva cognitiva enfront del deteriorament cognitiu lleu i la malaltia d'Alzheimer, i si hi havia diferències pel que fa al benefici entre els diferents graus de bilingüisme, i no solament entre persones monolingües i bilingües», assenyala Calabria, que ha dirigit aquest estudi.

Així, i a diferència d'altres treballs, els investigadors van definir un gradient de bilingüisme: des de les persones que parlen només una llengua, però que estan exposades de manera passiva a una altra, fins als individus que tenen una competència excel·lent en totes dues i les fan servir indistintament en el dia a dia. Per fer aquest gradient es van tenir en compte diverses variables, com ara l'edat d'adquisició de la segona llengua, l'ús que es feia de cada una o si se n'alternava l'ús en un mateix context, entre altres.

Els investigadors es van centrar en la població de Barcelona, on hi ha una forta variabilitat quant a l'ús del català i l’espanyol, amb barris predominantment catalanoparlants i altres que són castellanoparlants. «Vam voler aprofitar aquesta variabilitat, i en comptes de comparar persones monolingües i bilingües, vam mirar si a dins de Barcelona, on tothom és en més o menys grau bilingüe, hi havia algun grau de bilingüisme que tingués avantatges neuroprotectors», explica Calabria.