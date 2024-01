Embarassades i COVID-19: un estudi apunta que els riscos en cas de contagi augmenten durant el tercer trimestre de gestació

La intel·ligència artificial: una eina indispensable

L'ús de la intel·ligència artificial (IA) en aquest estudi no és una cosa innovadora, sinó que continua la línia de treball amb mètodes d'IA que ja fa temps que desenvolupa el BCNatal. De fet, des de l'organisme es treballa braç a braç amb científics de dades del grup de recerca Applied Data Science Lab (ADaS), adscrit als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, per desenvolupar treballs innovadors i transdisciplinaris. Per als seus responsables, Jordi Casas-Roma i Ferran Prados, en aquesta pandèmia «la intel·ligència artificial ha ajudat en la diagnosi dels pacients».

«Amb la intel·ligència artificial, es poden diagnosticar malalties o es poden crear algoritmes adaptats per a altres situacions», afegeix Ferran Prados. Així, per complementar l'estudi en què ha participat Bonet-Carne, també s'ha llançat una enquesta en línia adreçada a totes les dones embarassades, tinguin el virus o no. Els investigadors esperen recollir dades de més de 10.000 dones, que analitzaran amb «tècniques d'intel·ligència artificial per saber com l'estrès i l'ansietat, els factors socioeconòmics, el medi ambient o la contaminació afecten sobre el risc».

Amb vista a futures pandèmies, Casas-Roma i Prados expliquen que «els algoritmes que s'han fet servir amb la COVID-19 ja s'havien usat per a altres malalties, fet que demostra la translació de la recerca i que es podran emprar, amb matisos, amb noves pandèmies, si n'hi ha d'altres». Tot i això, admeten que «caldrà veure els límits que imposen l'ètica i la privacitat per tal de fomentar una intel·ligència artificial responsable que vetlli pel bé de la societat i eviti el control excessiu dels individus».

En relació amb les tasques ja dutes a terme per ambdós investigadors, Casas-Roma detalla que estan treballant en un «sistema que permet la detecció ràpida, cosa que ajudarà els metges i agilitarà la reacció en futures pandèmies». Com detalla Prados, el sistema en què treballen vol ser un «punt d'accés únic» per a tots els professionals mèdics, al qual puguin recórrer per penjar-hi les imatges mèdiques dels pacients a fi «que el sistema detecti automàticament quin tipus d'imatge és, quina qualitat té i, a partir d'aquí, determini la xarxa neuronal que escaigui més a les dades d'entrada».