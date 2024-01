Crear tecnologia jugant: impulsen una plataforma internacional per desenvolupar 'software' amb gamificació

L'enginyeria del software, com a enginyeria que és, preconitza la necessitat de dissenyar el software abans de començar-lo a programar. Aquesta tasca de disseny, anomenada modelització, és clau per a la qualitat del producte final, però també és una de les més complicades d'aprendre, ja que és la part més creativa de tot el procés. Jordi Cabot, professor de recerca ICREA i cap del grup Systems, Software and Models (SOM Research Lab), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha participat en la creació d'una plataforma pionera que utilitza tècniques de gamificació per a l'aprenentatge del disseny i la modelització de software. Papygame és el resultat d'una col·laboració internacional d'investigadors que ha impulsat Papyrus, l'eina de software lliure més popular avui dia en aquest àmbit, per convertir-la en una eina eficaç per a l'aprenentatge del disseny de software. L'objectiu és augmentar la motivació dels estudiants i ajudar els educadors en l'ensenyament d'aquesta disciplina.

«La modelització és una eina fonamental per resoldre problemes i desenvolupar sistemes complexos, però requereix una capacitat d'abstracció alta i l'aprenentatge d'un llenguatge específic que fa que molts cops els estudiants tinguin problemes per començar a modelar correctament», explica Jordi Cabot, expert en modelització i coautor d'un llibre d'ensenyament d'aquesta disciplina (https://mdse-book.com/) utilitzat en més de cent universitats d'arreu del món. «L'objectiu de Papygame és que la tasca de modelització sigui més aviat com un joc i, per tant, afavoreixi que els estudiants practiquin més i es puguin animar veient com milloren les seves competències i com van pujant de nivell», explica l'investigador. La plataforma Papygame ha guanyat el premi a la millor demostració en el 23è. Congrés Internacional sobre Llenguatges i Sistemes d'Enginyeria Basats en Models (MODELS 20).