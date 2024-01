La UOC col·labora en l'impuls d'una declaració global de suport a la digitalització de l'educació superior

Consulta internacional oberta

La declaració, que es pot consultar en línia, és ara com ara un esborrany que s'ha fet públic per sotmetre's a una consulta internacional oberta fins al començament de novembre. «Des de la UOC animem la resta d'institucions a implicar-se en la iniciativa i a fer les aportacions que considerin necessàries per enllestir la declaració final», subratlla la vicerectora Pastora Martínez Samper. La declaració està alineada amb els valors que defensa la UOC, que concep la tecnologia com un instrument per a la inclusió social.

La declaració és una iniciativa que es va engegar fa dos anys amb la participació de la UOC, membre de la IAU. Les tecnologies i la digitalització de les universitats és un dels nombrosos àmbits en els quals treballa la IAU.