Internet també pot ser un espai de compromís polític per als joves

Els usuaris tecnològics del futur

Per conèixer l'estat de la qüestió, Fernández, Sampedro, Moyano i Aranda han dut a terme una revisió sistemàtica de la literatura científica produïda al llarg dels últims cinc anys sobre ciutadania, i alfabetització i educació socials, i s'han fixat en el vessant digital. Saber on som és crucial per albirar com seran els usuaris tecnològics del futur. Segons les conclusions dels investigadors, podrien ser o bé competents en eines digitals, pensant només en el mercat laboral d'una «societat postdemocràtica dominada per corporacions»; o bé «nòmades digitals», individualistes i superficials, en una nova economia capitalista, o bé integrants d'una «acció col·lectiva», en què les institucions siguin espais per explorar noves formes de convivència «més equitatives i sostenibles».

Aquest tercer futur possible, més cívic, és el que s'acosta més als objectius plantejats pels investigadors. «L'efecte narcòtic i la capacitat de manipular que solem atribuir a les tecnologies digitals té a veure també amb la configuració política, social i econòmica de la societat en què vivim», afirma Moyano. «Per això l'educació social (digital) continua essent una eina poderosa per establir posicions crítiques».