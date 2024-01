La UPSA i la UOC col·laboren per millorar la capacitació en 'e-learning' del professorat de la universitat boliviana

La pandèmia global provocada per la COVID-19 ha obligat les institucions educatives d'arreu del món a adaptar-se, forçosament, a la docència en remot. Davant la perspectiva que s'apliquin noves mesures de distanciament social, la Universitat Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) de Bolívia s'ha aliat amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per formar el seu professorat en docència virtual.

Durant el juliol, cinquanta docents de la universitat boliviana van seguir els cursos de docència en línia dissenyats per la UOC per capacitar el professorat universitari en el disseny d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals. I durant aquest octubre, una altra cinquantena de docents de la UPSA s'han format en el Campus Virtual de la UOC. «En aquests temps de docència no presencial, aquesta col·laboració amb la UOC, la millor universitat online d'Iberoamèrica, enriqueix enormement els programes de capacitacions permanents que fa la UPSA per al seu professorat», manifesta Sergio Daga, vicerector d'aquesta universitat.