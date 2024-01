EduTECH Emprèn: nova convocatòria per a l'impuls de projectes emprenedors d'educació i tecnologia

Més enllà de la formació

«EduTECH Emprèn m'ha ajudat a focalitzar l'energia cap a les necessitats del meu projecte i a adaptar la meva proposta de negoci», assenyala Yolanda Romero, participant en una edició anterior i responsable de Teatreduca, un projecte per fer classes d'anglès amb arts escèniques. Federico Martínez, un altre participant i responsable de Treecity, una aplicació per connectar la ciutadania amb la natura, destaca d'aquest programa de la UOC la possibilitat de «feedback entre els participants, que compartim reptes i problemes». Per a Gemma Fàbregas, una de les impulsores de Jo també llegeixo, una app per ensenyar a llegir a nens i nenes amb dificultats, EduTECH Emprèn «és una iniciativa molt bona per als emprenedors en l'àmbit educatiu perquè proporciona moltes eines». «Més enllà de la part teòrica que s'hi ofereix, destacaria el suport de l'equip d'assessors i professors», apunta Irina Pérez, responsable de Digital Brain, un atles digital de neuroanatomia.

EduTECH Emprèn compta amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu.