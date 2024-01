Saber treballar en equip, resoldre problemes i adaptar-se al canvi, aptituds essencials per obtenir una nova feina

En una entrevista de feina participen molts factors, però quins són determinants a l'hora de ser l'escollit? Segons Adriana Ornellas, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, «en els processos de selecció, les empreses tenen més en compte les habilitats toves (soft skills), com ara el treball en equip, la resolució de problemes, el lideratge, la gestió de conflictes, l'assertivitat, la resiliència, el pensament crític i l'adaptació al canvi, que les tècniques (hard skills), que són aquelles específiques i necessàries per exercir una ocupació determinada». En aquest context de pandèmia i incertesa laboral, els professionals han de dominar, més que mai, l'adaptació constant al canvi. Més de 5.000 estudiants i graduats de la UOC posaran a prova totes aquestes habilitats en la 1a. Fira Virtual d'Ocupació, que tindrà lloc els dies 16 i 17 de novembre i en la qual participaran més de 100 empreses. A més, i a diferència d'altres fires d'ocupació, serà un espai de coneixement en què es presentaran més de cinquanta ponències. «Volem generar noves oportunitats d'ocupació per als nostres estudiants i graduats i alhora oferir-los un espai de treball en xarxa amb empreses i organitzacions», explica Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC i impulsora de la iniciativa.

En l'adquisició d'aquestes habilitats toves la universitat té un paper cabdal, com també la resta d'etapes del currículum escolar. Alhora, la universitat també ha de posar èmfasi en el desenvolupament de les anomenades competències transversals o employability skills en els nous graduats per donar resposta a les demandes d'un món laboral canviant, incert, competitiu i global.

Des de fa 25 anys, la UOC facilita la formació al llarg de la vida perquè els professionals s'adeqüin al nou context laboral canviant. «Apostem per una visió àmplia del suport a la promoció personal i professional que faci que el coneixement fructifiqui, també, en forma d'inserció laboral», afegeix la vicerectora Fitó.

Precisament l'U-Ranking 2020 de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE) constata que la UOC obté uns resultats excel·lents en la taxa d'afiliació i en la base mitjana de cotització de la seva comunitat de graduats i graduades (que situa en 32.559 euros, la més alta de totes les universitats analitzades).

A més, els graduats procedents del sistema d'ensenyament-aprenentatge virtual de la UOC estan ben situats pel que fa al grau d'ocupabilitat. Això és el que es desprèn de l'estudi El perfil competencial de los graduados de ADE en línea: una visión desde el mercado de trabajo, una recerca de la UOC i l'EADA Business School. Els ocupadors valoren molt les competències que es desenvolupen especialment en els estudis no presencials, com la capacitat d'organitzar i planificar la feina i el nivell d'esforç, atès que la gran majoria dels graduats d'estudis en línia han hagut de compatibilitzar la universitat amb una feina o amb situacions familiars que limitaven la dedicació a les hores d'estudi.