Lliçons de la pandèmia per educar els futurs professionals de la salut

La pandèmia de la COVID-19 ha afectat les societats d'arreu del món i ha tingut implicacions importants per als sistemes de salut i per al col·lectiu sanitari. La situació provocada per la propagació de la malaltia ha obligat a reorganitzar l'assistència sanitària i també l'ensenyament. En aquest context, el clúster global d'universitats de l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3 (salut i benestar), liderat per l'eHealth Center i l'Àrea de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i impulsat per l'Associació Internacional d'Universitats (IAU, per la sigla en anglès), ha analitzat l'impacte de la pandèmia en el model sanitari i ha estudiat quines transformacions s'haurien de dur a terme en l'educació superior per adaptar-se als canvis socials i tecnològics i per millorar la formació dels professionals sanitaris del futur.

«La COVID-19 ha posat sobre la taula la importància de la salut com a dret universal, de manera que les lliçons apreses de la pandèmia poden ajudar a repensar com ensenyem, com preparem els professionals de la salut. En aquest context, la nostra visió és que les institucions d'educació superior s'han de convertir en agents de canvi per aconseguir una salut i un benestar integrals que arribin a tothom», destaca Albert Barberà, director de l'eHealth Center de la UOC.

Les conclusions d'aquest grup d'experts internacionals assenyalen que l'objectiu de les polítiques públiques hauria de ser avançar cap a una educació en salut socialment responsable que treballi de manera col·laborativa amb la comunitat. Reclamen, a més, potenciar una aproximació interdisciplinària i interprofessional dels plans d'estudis, a més d'un augment de la presència de la salut digital i de les competències socials (soft skills). Per fer-ho, aposten per continuar amb la implantació de l'educació virtual i reclamen la millora de les infraestructures tecnològiques, especialment en els països en desenvolupament.

Aquestes són les quatre lliçons principals de la COVID-19: