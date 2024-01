Nova estratègia mundial per eliminar el càncer de cèrvix

El camí per eliminar el càncer de coll uterí

L'OMS ha presentat un enfocament integral de prevenció, detecció i tractament del càncer de coll uterí amb el qual pensa que pot eliminar aquesta malaltia com a problema de salut pública en només una generació.

Segons la seva proposta, aquesta fita implica aconseguir que el 2030 un 90 % de les nenes estiguin vacunades abans dels 15 anys, que un 70 % de les dones participin en cribratges dues vegades a la vida, als 35 anys i als 45, i que el 90 % de les dones diagnosticades amb lesions precanceroses puguin accedir a un tractament eficaç.

«Els tres pilars s'han d'implementar col·lectivament i a escala global per assolir l'objectiu d'eliminar la malaltia. La vacunació ofereix una protecció a llarg termini contra el càncer de coll uterí, mentre que el cribratge i el tractament de lesions precanceroses poden evitar que s'arribi a desenvolupar el càncer», afirma Bosch.

En aquest sentit, l'OMS, amb el suport tècnic de l'equip de Laia Bruni i Laia Alemany de l'ICO i l'IDIBELL, estima que actualment la cobertura global de la immunització contra el VPH és de només un 15 %. Aquest abast tan limitat es deu en gran manera al fet que molts països grans encara no han introduït la vacuna o que aquesta no és accessible per a tothom. A escala local, un 80 % de les nenes catalanes ja reben la vacuna i a Espanya aquesta xifra ja supera el 70 %, però encara queda molt camí per recórrer.

L'ICO i el seu programa de formació a distància (www.e-oncologia.org) col·laboren amb la UOC i contribueixen a aquesta campanya mitjançant la preparació i la disseminació de programes educatius per a professionals implicats en les noves tècniques de prevenció de les infeccions per VPH i dels càncers associats.