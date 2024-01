L'eHealth Center de la UOC participa en la redacció d'un informe que identifica 106 preceptes que milloren el sistema sanitari espanyol

Fa poc, la Fundació Economia i Salut ha presentat l'informe «106 medidas que mejoran el sector de la salud en España tras la pandemia de Covid-19», en què han participat investigadors de l'eHealth Center de la UOC. L'informe es basa en les aportacions del comitè científic de la fundació, un equip interdisciplinari de més de cinquanta experts en salut, que es va presentar el passat 12 de novembre a la sala d'actes de la Facultat d'Educació de la UNED.

Ignacio del Arco, tècnic de recerca de l'eHealth Center i expert en disseny i innovació de solucions per a la salut, que ja va participar en l'edició del 2017 («100 medidas que mejoran el sector de la salud») com a coordinador de l'àrea de promoció de la salut, prevenció de la malaltia i empoderament del pacient, subratlla la «importància d'aquesta nova edició, que actualitza els continguts per incorporar una nova visió després de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19».

L'informe s'articula sobre les àrees següents: mesures assistencials; atenció primària i integració assistencial; gestió de la informació i noves tecnologies; promoció de la salut, prevenció de la malaltia i empoderament del pacient; atenció i coordinació social i sanitària; mesures organitzatives i atenció al domicili; avaluació i benchmarking; seguretat del pacient i salut del professional sanitari; capital humà i incentivació professional; compres i gestió, i bon govern i transparència.