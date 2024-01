La UOC obre una nova convocatòria per impulsar projectes emprenedors

Una convocatòria sense limitació de candidatures i oberta al món



Les candidatures han de tenir almenys un membre vinculat a la UOC. Una mateixa persona pot proposar més d'un projecte, ja que no hi ha limitació de candidatures. A més, en línia amb l'esperit global de la Universitat, a l'SpinUOC no hi ha cap limitació geogràfica per a les candidatures, gràcies a la incubadora virtual de Hubbik, que ofereix formació i recursos i permet acompanyar els emprenedors de manera virtual des de qualsevol part del món.

Premis



Entre els vuit finalistes que participaran en la final que se celebrarà el juny del 2021 es lliuraran dos premis de 2.000 euros, un d'atorgat pel públic i un altre a càrrec de la Ramon Molinas Foundation a l'impacte social, i un premi de 3.000 euros, concedit pel jurat d'aquest programa per al que considerin el millor projecte emprenedor de l'edició.

L'impuls dels projectes emprenedors no s'acaba aquí



També cal tenir en compte que l'SpinUOC és un punt de partida i els projectes que arriben a la final, guanyin o no un dels premis, poden continuar tenint el suport de la Universitat per mitjà de Hubbik per continuar creixent, guiats pels seus experts i recursos. Per una altra banda, la Universitat farà un acompanyament comunicatiu dels vuit finalistes per afavorir-ne la visibilitat mediàtica i social.

Josep A. Planell, rector de la UOC, va assenyalar a la final de l'edició passada que, «quan fa més de vuit anys es va iniciar el programa d'emprenedoria SpinUOC, ho va fer tenint present una estratègia d'ocupabilitat i competitivitat. La nostra obligació és procurar que els nostres graduats i graduades estiguin preparats i preparades per decidir i gestionar la seva carrera professional i per aprofitar i generar noves oportunitats laborals». El rector va remarcar que «el nostre ecosistema formatiu entén l'emprenedoria com un element bàsic del potencial transformador de l'educació».

Hi ha tota la informació de l'SpinUOC 2021 a les seves bases de participació. Aquest programa té el suport d'Estrella Damm, Foment del Treball Nacional, la Ramon Molinas Foundation i Seed&Click, i forma part del Pla estratègic de la unitat de Valorització i Transferència de la UOC (PETER), cofinançat per la Secretaria d'Universitats i Recerca, del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció de les TIC amb l'activitat humana, amb un focus específic en l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 400 investigadors i 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).