Comunicat de la Comissió Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència contra les Dones

1. Ara fa 25 anys de la Declaració i la Plataforma d’Acció de Beijing de 1995, en què la violència contra les dones va esdevenir una de les esferes de preocupació mundial. Un compromís reiterat a l’Agenda 2030, que dedica l’objectiu número 5 a la igualtat de gènere i a l’empoderament de les dones i les nenes, amb una fita dedicada a l’eliminació de les violències contra les dones en l’àmbit públic i privat. La persistència de les violències contra les dones és un impediment per a la pau i la protecció efectiva dels drets humans, així com un obstacle per al desenvolupament sostenible, d’acord amb el Conveni d'Istanbul de 2011 i la Resolució del Parlament Europeu, de 26 de novembre de 2009, sobre l'eliminació de les violències contra les dones.



2. Les universitats, com a generadores i transmissores de coneixement i valors, han d’esdevenir institucions referents en igualtat i de compromís amb l’erradicació de les violències contra les dones. De fet, el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere encarrega a les universitats i els centres de recerca la implementació d'accions de recerca, formació i sensibilització en el context universitari perquè no som immunes a cap expressió d’aquestes violències, i hem de garantir que els i les professionals del futur a qui estem formant tinguin eines perquè visquem lliures de violències contra les dones.



3. Una de les eines d’aquest compromís a les universitats catalanes són els protocols contra l'assetjament i les violències masclistes. El camí recorregut mostra la feina que queda per fer per tal de garantir que els espais universitaris siguin espais lliures de violència, permet fer un balanç i suposa una oportunitat de millora per superar els obstacles en la seva aplicació i valorar les seves fortaleses. Les universitats hem de ser capaces de garantir la protecció i la reparació del mal a les dones que pateixen violències.



4. Les violències contra les dones són una amenaça per a la salut pública mundial i, en condicions d’emergència com l’actual pandèmia provocada per la COVID-19, tendeixen a augmentar. Les universitats, davant la pandèmia, hem de posar èmfasi a fer visible la persistència de les violències i a pal·liar-ne l’impacte. Ara ens cal estar alerta per anticipar-nos i disposar dels recursos necessaris per donar resposta als contexts de violència i desigualtat que puguin sorgir en el futur.



5. És imprescindible que les universitats i els centres de recerca disposem de recursos humans i materials permanents per tal de poder fer accions de sensibilització, formació, detecció i actuació per prevenir i erradicar les violències contra les dones de la comunitat universitària i investigadora. Reclamem compromís polític i econòmic per fer de les universitats i els centres de recerca espais lliures de violència contra les dones.