La tecnologia, una aliada per frenar la sida

Publicitat, webs i fòrums

La Unió Europea, mitjançant el Centre per a la Prevenció i el Control de Malalties, proposa altres vies d'arribar a la comunitat gai i enviar missatges de salut, com, per exemple, publicitat a Google que permeti arribar a persones en determinats llocs geogràfics, o introduir informació o anuncis en aplicacions on es concentri el públic al qual va referida la informació, per exemple, les aplicacions de cites que ja hem esmentat. Webs o fòrums que també aglutinen persones que puguin mantenir relacions sexuals de risc serien altres llocs on, segons l'entitat, es podrien incloure continguts sanitaris. Segons el centre, aquestes eines «ofereixen una oportunitat immensa per a la prevenció del VIH».