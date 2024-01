Una microbiota oral alterada redueix els beneficis cardiovasculars de l'esport

Antibacterians, només amb prescripció mèdica

Un altre factor que també han vist que afecta negativament la composició i l'equilibri de la microbiota oral és l'ús de col·lutoris amb acció antibacteriana, com ara els que contenen clorhexidina, quan es fan servir sense prescripció mèdica. «Inhibeixen els bacteris de la boca, i s'ha observat que quan es fa servir clorhexidina els efectes positius de l'exercici sobre la tensió arterial disminueixen dràsticament», apunta Bescós, que recorda que «la microbiota oral és essencial en la resposta cardiovascular de l'exercici físic. Si la boca està sana, els bacteris ens ajuden a reduir els nitrats en nitrits. En cas contrari, perdem bona part dels beneficis de l'exercici».

Així mateix, els investigadors indiquen que hi ha una relació estreta entre el microbioma oral i l'intestinal, com han detallat alguns estudis recents. El prop d'un litre de saliva que ens empassem cada dia conté una gran quantitat de bacteris orals, molts dels quals són destruïts a l'estómac pels àcids, però alguns poden resistir el medi àcid de l'estómac i reproduir-se dins d'aquest òrgan, per exemple l'Helicobacter pylori, responsable de l'úlcera d'estómac. D'altres poden arribar fins al colon, on poden colonitzar i reproduir-se. Per tant, apunten Bescós i Casas-Agustench, la salut bucal pot modular la intestinal i a l'inrevés.

La importància de mastegar

«El millor per tenir cura de la microbiota oral i millorar el rendiment esportiu i la salut cardiovascular és augmentar el consum de vegetals rics en nitrats, però també estimular la masticació, que ajuda a salivar, perquè la saliva és essencial per regular el pH bucal i la composició i l'activitat dels bacteris de la boca. Per tant, caldria incorporar a la dieta productes rics en fibra, com ara fruites i verdures, i també fruita seca», coincideixen a recomanar Bescós i Casas-Agustench.

Aquesta recerca afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS): 3, salut i benestar.

Article de referència

UOC R&I

