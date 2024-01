L'artista visual Jaime Serra signa l'obra amb què la UOC obsequia els nous graduats i graduades

Arran de la pandèmia, i guiant-se per les recomanacions de les autoritats sanitàries i educatives, enguany la UOC no ha pogut celebrar els actes de graduació. La celebració s'ajorna fins al novembre del 2021 i aplegarà els graduats i les graduades de les dues darreres promocions de la UOC.

Això no obstant, la Universitat ha volgut mantenir el que ha esdevingut una tradició els darrers anys. Des del 2015, la UOC obsequia els estudiants que es graduen amb un treball artístic singular que combina simbòlicament el món digital i del món físic, com un tot, signat per l’artista visual Jaime Serra.

L'obra, una imatge geomètrica formalment abstracta, vol representar cadascun dels graduats i graduades de l'any: tots hi apareixen representats per un quadrat específic, i cada quadrat té un color diferent segons el programa acadèmic cursat.

Aquesta combinació de quadrats o píxels (icona gràfica de l'era digital), i de colors (impressions visuals generadores d'emocions), representa la connexió de cada graduat amb les companyes i els companys dels seus estudis, amb els quals comparteix la mateixa tonalitat, i amb el conjunt de graduats i graduades de la UOC, diversos i plurals, amb els quals comparteix tots els matisos cromàtics.

Així, doncs, les dades (persones i estudis) s'han desconstruït fins a convertir-se en una forma abstracta. I encara és possible una lectura complementària, segons la qual es qüestionaria la despersonalització que es produeix quan apliquem categories genèriques a la singularitat dels individus.

L’obra s’ha fet arribar en versió digital i animació als 8.400 graduats i graduades que enguany s’afegeixen a la comunitat d’alumni de la Universitat.

Fes clic a la imatge per veure l’explicació de la litografia

L'original és una còpia única digital, impresa sobre dibond cristal·litzat, amb unes dimensions de 100 cm x 100 cm.