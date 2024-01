Personalitats de l'edició acadèmica i la comunicació formen el nou Consell Assessor de l'Editorial UOC

Amb 25 anys d'història, l'Editorial UOC ha publicat 5.000 obres

L'Editorial UOC va néixer fa 25 anys, quan ho va fer la Universitat Oberta de Catalunya, per proporcionar als estudiants materials didàctics en català i espanyol relacionats amb les àrees d'estudi de la Universitat.

Al llarg d'aquest temps ha publicat gairebé 5.000 títols i avui dia manté en actiu col·leccions temàtiques en àmbits com la comunicació, la biblioteconomia i la documentació, la psicologia, l'educació i la informàtica. L'any 2018, una de les col·leccions, «DirCom», va rebre el segell de Qualitat en Edició Acadèmica - Academic Publishing Quality (CEA-APQ), promogut per la Unió d'Editorials Universitàries Espanyoles (UNE), l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Amb una aposta clara pel món editorial digital, gairebé el 70 % dels llibres publicats per l'Editorial UOC són disponibles tant en paper com en format digital (PDF o EPUB).