Els 'green influencers' influeixen poc en el nostre comportament ecològic

Canyetes de metall, xampú sòlid o bosses de roba per a la compra: són només alguns dels milers d'elements ecològics que hi ha al mercat i en les nostres vides quotidianes. «Abans de la pandèmia es percebia un augment de la consciència col·lectiva en relació amb el medi ambient, però la COVID-19 ha accelerat més aquest procés i ha motivat més persones a prendre part d'aquesta responsabilitat», afirma Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Segons una enquesta feta a escala global per We Are Social, el nombre de consumidors que diu que pagaria més per un producte ecològic o sostenible ha passat del 49 % el 2011 al 57 % el 2019.

Segons aquest informe, un dels espais on es busca més aquest tipus de productes són les xarxes socials; un 41 % dels consumidors de productes ecològics afirma fer-les servir com a eina per trobar més informació sobre marques o serveis sostenibles, i, alhora, això els converteix en potencials compradors en línia. «Cada vegada més usuaris exploren les xarxes socials com un aparador de productes, per consultar informació i per comprar-los, sobretot les generacions joves (milennials i generació Z), que encapçalen el moviment en favor de la sostenibilitat», afirma Soler. L'experta afegeix que si les marques vinculades a la sostenibilitat volen aconseguir ser visibles i que la seva comunicació arribi al públic que està més interessat en aquesta matèria, hauran d'utilitzar aquest canal, perquè és aquí on es troba el públic objectiu.

Precisament a les xarxes socials hi ha els denominats green influencers, és a dir, els influenciadors que acumulen milers de seguidors per compartir les seves alternatives saludables i productes «verds» de consum i estil de vida. «Alguns utilitzen el green influencing de manera transversal (alimentació, moda, cosmètica, mobiliari, joguines...) i, per tant, pot conviure amb les vetes d'influència clàssiques», explica Sílvia Sivera, professora dels Estudis de Ciències de la informació i de la Comunicació de la UOC.