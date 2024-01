La televisió recupera l'audiència del públic jove amb la pandèmia

Confiança recuperada

La pandèmia, d'acord amb les xifres de l'estudi, ha permès que els mitjans tradicionals hagin recuperat certa credibilitat. Montaña pensa que aquest retorn de la confiança de l'audiència en els mitjans tradicionals no es pot deixar de relacionar amb el «moment de tanta incertesa i notícies falses corrent per la xarxa» que es viu. «Com va reconèixer la mateixa UNESCO, les notícies falses es van propagar de manera més ràpida i perillosa que el mateix virus durant aquest període», destaca la professora. La necessitat de primícies ràpides va fer caure alguns diaris digitals en el parany de certes notícies falses. «Alguns d'aquests suports també van acabar publicant notícies que acaben no essent certes, per la manca de contrast entre suficients fonts», apunta Montaña.

La professora recorda, a més, que «els comunicats oficials es feien en directe per televisió, cosa que donava credibilitat al mitjà», des del qual es podien fer seguiments de les rodes de premsa i obtenir la informació pràcticament sense intermediari. «Tot i això els programes televisius que van aconseguir més audiència durant el confinament no van ser les notícies sinó els infoshows», posa en relleu la professora, i insisteix que la població, malgrat la gravetat de les informacions, «es volia mantenir informada però des d'un punt de vista més amè i no tan dramàtic».

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9, indústria, innovació i infraestructures.

Article de referència

Montaña Blasco, Mireia; Ollé Castellà, Candela; Lavilla Raso, Montse (2020). Impacto de la pandemia de Covid-19 en el consumo de medios en España. Revista Latina de Comunicación Social. DOI: https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1472

