Les universitats europees debaten sobre els exàmens en línia

Prioritat de la vigilància remota en línia

«Actualment, la vigilància remota en línia és un tema prioritari a la nostra universitat», va assenyalar el Dr. Andreas Kempka, de l'Oficina de Coordinació d'Aprenentatge en Línia i Tecnologia Educativa (eKOO) de la Universitat a Distància de Hagen. Kempka va participar en aquest debat, juntament amb el director de l'Àrea de Tecnologia Digital i amb personal del Centre de Mitjans i Tecnologia de la Informació (ZMI) i de l'Oficina Internacional de la Universitat a Distància de Hagen. «En general, hi ha hagut molts projectes pilot en aquest àmbit amb diferents proveïdors, tot i que el marc legal per fer els exàmens i la llei de protecció de dades, com també la capacitat dels sistemes utilitzats, són els reptes principals a escala europea.»

A més de desenvolupar nous formats d'exàmens en línia, la vigilància remota en línia representa una altra estratègia important per a la digitalització dels exàmens. Amb la vigilància remota en línia, els tipus d'avaluacions que històricament s'han pogut escalar amb facilitat, com els exàmens escrits, es poden continuar fent a distància en condicions justes. «A la Facultat de Psicologia, al principi del 2020, ja havíem començat a implantar un programa pilot d'exàmens assistits per ordinador en els centres regionals, abans que haguéssim de fer front als nous reptes a conseqüència del coronavirus», va assenyalar el professor i doctor Stefan Stürmer, degà de la Facultat de Psicologia. «A Jyväskylä i a la Universitat Oberta dels Països Baixos, aquest model ja s'ha implantat amb èxit en molts centres des de fa un temps, fins i tot en la cooperació amb universitats presencials tradicionals.»

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha desenvolupat un sistema que permet organitzar i fer exàmens orals finals i alhora mantenir una protecció de dades adequada. «Amb la nostra aplicació ja podem fer un gran nombre d'exàmens en línia», van comentar Sergi Martínez i Laura Castillo, de Serveis de Campus de la UOC.