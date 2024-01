La Beckett i la UOC presenten un cicle sobre la dramaturga Lluïsa Cunillé

Del 12 de gener al 14 de febrer tindrà lloc el cicle Lluïsa Cunillé, que girarà al voltant d'una de les figures més originals i innovadores de la literatura dramàtica actual a Catalunya. El cicle, coorganitzat per la Sala Beckett i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), té l'objectiu d'aprofundir en l'obra de la dramaturga i d'oferir mirades noves i alternatives a les ja establertes. Comptarà amb tres espectacles, tres lectures dramatitzades, xerrades i col·loquis postfunció. Els dos comissaris del cicle són Josep-Anton Fernàndez, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, i Adriana Nicolau, investigadora del grup de recerca Literatura Catalana, Món Editorial i Societat (LiCMES) de la UOC.

Fernàndez i Nicolau han comissariat la part de pensament i debat del cicle, que s'ha concretat en les activitats següents:

• La taula rodona virtual Paraula i silenci. El llenguatge en Lluïsa Cunillé, amb la participació dels traductors i especialistes en teatre català i traducció Helena Buffery, Sharon Feldman i Laurent Gallardo: una conversa per indagar la visió de la llengua de Cunillé des de més enllà dels límits de la llengua catalana i els interrogants i les dificultats que planteja la traducció de les seves obres a llengües com l'anglès i el francès.

• La conferència Els personatges de Lluïsa Cunillé, en què Xavier Albertí analitzarà com es construeixen els personatges del teatre de la dramaturga, com es diversifiquen, com evolucionen, quina teatralitat possibiliten o quins espais ideològics volen representar.

• La xerrada Lluïsa Cunillé: entre l'ètica i l'estètica, una conversa en què Ana Prieto i Adriana Nicolau intentaran dilucidar alguns dels mecanismes que l'autora empra en la seva obra, les seves materialitzacions i les seves variacions.

La UOC ha comissariat el cicle en el marc d'una col·laboració que va començar fa tres anys i que ja ha donat lloc a cinc cicles diferents. A través d'aquesta complicitat institucional, la Universitat busca promoure el coneixement obert, la interrelació entre l'acadèmia i els diversos agents socials i el contacte amb la ciutadania.

En el marc del cicle s'estrenaran dues obres inèdites de Lluïsa Cunillé: El jardí, sota la direcció d'Albert Arribas, i Els subornats, sota la direcció de Lurdes Barba. Destaquen també Piedra y encrucijada, de Paco Zarzoso; lectures dramatitzades de La nit, Saturnal i Barcelona, mapa d'ombres; col·loquis postfunció, i un número monogràfic de la revista (Pausa.).