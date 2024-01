Neix una guia per a la gestió col·laborativa de la medicació en salut mental

Entre un 25 i un 50 % de les persones amb un diagnòstic d'esquizofrènia afirmen que no estan satisfetes amb la medicació que prenen habitualment. Un equip del grup de recerca Care and Preparedness in the Network Society (CareNet), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, i de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha creat una guia adreçada a persones que han viscut experiències de patiment mental i han rebut i emprat psicofàrmacs com a mesura terapèutica. La Guia per a la gestió col·laborativa de la medicació en salut mental també inclou la veu de cuidadors, familiars i professionals de la salut, ja que té l'objectiu de facilitar un espai de reflexió i diàleg sobre el paper que té la medicació psiquiàtrica en la vida de les persones i vol reivindicar el lloc dels pacients com a coprotagonistes en els processos d'atenció.

«Ben poques vegades es té en compte el que manifesten els pacients. En aquest sentit, quan parlem de ser coprotagonistes, ens referim a la necessitat que les persones tractades recuperin el poder de decisió sobre els seus propis tractaments. La pràctica clínica s'ha de transformar cap a una cultura del diàleg i la construcció conjunta. Això implica acceptar que en cap cas no és justificable intervenir sense el consentiment de les persones afectades. En síntesi, no s'ha de treballar sobre les persones, sinó per a elles, amb elles i al seu costat», explica Asunción Pié, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i, juntament amb Mercedes Serrano i Ángel Martínez (URV), coordinadora de la guia.

«S'ha de tenir en compte —continua la investigadora— que els efectes secundaris i els riscos per a la salut (augment de pes, risc de síndrome metabòlica, etc.), a més dels significats socials associats a aquesta mena de fàrmacs, són factors que dificulten l'aliança terapèutica. Addicionalment, alguns estudis assenyalen que la prescripció de dosis altes de medicació antipsicòtica s'associa a la presència de més efectes secundaris, que dificulten l'adherència al tractament i que, en conseqüència, afavoreixen l'aparició de més crisis, ingressos hospitalaris i un efecte negatiu en la satisfacció dels usuaris. La guia és una resposta a aquests problemes.»

Ángel Martínez, coautor de la guia i catedràtic de la URV, incideix en la mateixa direcció i assenyala que «es tracta d'evitar el procés conegut com a revolving door, o porta giratòria, que fa que molts usuaris tinguin trajectòries amb diversos ingressos consecutius a causa de la insatisfacció amb els tractaments i la discontinuació previsible d'aquests tractaments. Per fer-ho, cal pensar en models d'atenció que facin prevaldre la gestió col·laborativa dels tractaments, tenint en compte que l'objectiu no és només crear serveis i atenció de qualitat, sinó també millorar la qualitat de vida dels usuaris. Així, doncs, és important atendre les seves demandes i oferir-los un paper protagonista en la presa de decisions sobre la seva salut. La guia és una eina per potenciar l'autonomia dels usuaris».