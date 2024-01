La UOC impulsa el seu ecosistema de recerca amb la creació d'un 'hub' interdisciplinari al districte tecnològic de Barcelona

Enfortiment de tres eixos estratègics de la recerca UOC

Aquest ecosistema es vertebrarà en tres eixos estratègics de recerca: l'aprenentatge en línia, la salut digital i la societat xarxa, i aglutinarà bona part dels equipaments i els actius dispersos ara per Barcelona i Castelldefels, com ara l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), que investiga internet i els efectes de la interacció entre l'activitat humana i la tecnologia; l'eHealth Center, un centre transdisciplinari sobre salut digital, i la recerca en aprenentatge en línia (e-learning).

«Els àmbits estratègics de recerca de la UOC busquen contribuir en la frontera de la interacció entre les ciències humanes i la tecnologia, i reforçar, a més, els dos pilars bàsics de l'estat del benestar: l'educació i la salut», explica Aymerich.

El hub no tan sols concentrarà els diferents centres i grups de recerca, sinó que, a més, els dotarà d'infraestructures clau i pioneres en l'àmbit català, amb un ús col·laboratiu.

Es tracta del Data Science Lab, un espai per a la gestió i extracció de coneixement a partir de grans volums de dades o dades massives (big data); el Media Lab, obert a la recerca, la transferència i l'experimentació en comunicació, disseny i cultura digitals; el Neuroscience Lab, espai de recerca en neuropsicologia i neurociència cognitiva, i els UOC Labs, espais d'experimentació de laboratoris físics amb accés remot, amb instruments, programari, maquinari i suport tecnològic necessari per als investigadors en l'àmbit de l'aprenentatge en línia.

Entre els objectius prioritaris d'aquest nou ecosistema de coneixement hi ha també, per una banda, establir vincles amb els actors principals de Barcelona, com ara les empreses o altres centres de recerca, i també amb actors internacionals i universitats presents al districte del 22@. I, per altra banda, captar talent i finançament, nacional i internacional.

La UOC està compromesa amb els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i el hub de recerca també potenciarà la participació ciutadana i fomentarà la comunicació científica per sensibilitzar la societat sobre la rellevància de l'activitat científica.

Marta Aymerich: «El hub ha de connectar la ciència amb la ciutadania, fent divulgació de la recerca i dels seus resultats, i impulsant la participació ciutadana en els projectes de recerca».