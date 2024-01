Estem «lligant» amb robots a les 'apps' de cites?

Recomanacions

Mentre els dubtes creixen entre la comunitat de persones que busquen parella de manera virtual, empreses com OkCupid ofereixen recomanacions per evitar que els usuaris caiguin en enganys. «No enviar diners o compartir informació financera» és el consell fonamental en les converses inicials, que s'uneix al fet de no clicar en enllaços a webs que siguin spam o «llocs comercials que intentin vendre't productes o serveis».

Els experts, per la seva banda, ofereixen un truc davant d'aquestes suposades persones: preguntar alguna cosa molt concreta per intentar posar a prova el bot. Amb cinquanta milions de persones registrades arreu del món i deu milions de subscriptors actius al dia, com és el cas de Tinder, alguns experts consideren que aquests llocs de cites, com la resta de xarxes socials que són «gratuïtes», poden tenir «dificultats pel que fa a perfils falsos, bots amb spam o usuaris perillosos». I, en la línia de defensa que els bots ajuden les persones a connectar, investigadors de Stanford també plantegen una qüestió: «No és clar que aquestes representacions falses siguin més comunes en les cites online del que ho eren en l'era preinternet».

Amb les nostres interaccions socials cada vegada més dependents d'una pantalla, l'investigador Jordi Cabot apunta l'aparició d'app com Zodier, que busca parella amb els mateixos sistemes de recomanacions utilitzats per Tinder, però directament en un canal de comunicació, com, per exemple, Telegram. Així, diu, és «més còmode», perquè aporta «una nova funcionalitat» a aquest sistema de missatgeria. Qui sap si en algun moment, com imagina l'expert, cada persona tindrà el seu propi xatbot programat com a «avatar virtual personal». «Després de connectar online, serien els mateixos xatbots els que començarien una conversa per conèixer-se millor i només després d'aquest filtre les persones passarien a una comunicació real», assenyala Cabot.