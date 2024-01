El turisme gastronòmic i de natura, clau per a recuperar el sector

Perfil del gastroturista

El fet que la cuina sigui un reclam —o almenys un atractiu de pes— per fer un viatge no és cap novetat. Segons el III Estudio de la demanda de turismo gastronómico en España, elaborat per Dinamiza Asesores el 2019, el 82 % dels espanyols afirmava llavors que durant els dos darrers anys havia fet algun viatge o alguna escapada amb la intenció de gaudir de la gastronomia. L'informe, basat en un miler d'enquestes, destaca que les destinacions preferides dels viatgers per anar de tapes són el País Basc, Andalusia i la Rioja, mentre que per menjar en bons restaurants prefereixen el País Basc, Madrid i Catalunya.

Segons Medina, que participarà en una taula rodona sobre turisme gastronòmic al VII Congrés Internacional Científic Professional de Turisme Cultural, que tindrà lloc a Còrdova els dies 17, 18 i 19 de febrer, una mostra que el turisme gastronòmic té una mica de pes fins i tot durant la pandèmia és que dona resultats inesperats en forma de comandes online de productes autòctons que els turistes van descobrir al seu dia.

Com explica el catedràtic de la UOC, el turisme gastronòmic acosta la cultura d'un lloc i deixa un record important en el visitant, que d'aquesta manera descobreix determinats productes als quals fins i tot es pot fidelitzar. «Això ja té efecte ara com ara, perquè s'estan fent comandes a distància de determinats productes relacionats amb el turisme gastronòmic. La gent que recorda aquests productes també recorda on els va tastar, els rememora en tot el seu context, i això té un cert èxit en temps com aquests, en què el turisme tal com l'havíem conegut no és possible», assenyala.