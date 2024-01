La UOC premia un projecte d'aplicació de l'Hospital Universitari de Bellvitge adreçada als pacients que s'han d'operar

Més a prop del pacient

«La utilitat del projecte és triple», assenyala Méndez. En primer lloc, serveix per alfabetitzar el pacient, ja que li aporta informació sobre la cirurgia específica i li explica com s'ha de preparar i com es recuperarà després de l'operació. En segon lloc, serveix per empoderar-lo perquè s'impliqui en el procés curatiu, atès que afavoreix un rol actiu i més capacitat en la presa de decisions. En tercer lloc, i més important, serveix per fer un seguiment personalitzat amb la posada a punt d'un sistema de missatgeria de temps limitat entre el pacient i l'equip d'infermeria per solucionar dubtes i fer consultes.

Disminuir l'ansietat, accelerar la rehabilitació

Entre les referències de Méndez per fonamentar el projecte, destaca el fet que el 2019 es va desenvolupar a Holanda una aplicació mòbil per a postoperatoris de pròtesis de genoll. «La satisfacció dels pacients i els beneficis per a la seva salut van quedar demostrats: disminueix el dolor postoperatori; la rehabilitació, la pràctica dels exercicis i la qualitat de vida del pacient milloren, i la satisfacció de l'usuari és molt més gran». També està demostrat que si, per exemple, cal passar per una cesària o una cirurgia intestinal, el fet de poder veure un vídeo abans de com serà i en què consistirà disminueix l'ansietat. «La salut digital rema a favor dels pacients, i encara hi ha molt camp per recórrer», apunta Méndez.

El 2021, pilot en cirurgia colorectal

Gràcies al premi atorgat per la UOC, es podrà engegar una feina conjunta entre el Departament de Sistemes d'Informació de l’Hospital Universitari de Bellvitge, un equip de dissenyadors gràfics i l'equip de metges i infermers, liderats per Méndez.

L'aplicació es desenvoluparà des del començament seguint metodologies de cocreació, amb la participació de pacients voluntaris.

Durant el 2021, se centraran en la realització d'una prova pilot en cirurgia colorectal, dins el programa ERAS (Enhanced Recovery After Surgery, o recuperació intensificada després de la cirurgia). Aquest programa, que ja s'està duent a terme a l'hospital, ajuda els pacients a preparar-se per a l'operació des d'un punt de vista nutricional, físic i psicològic. Amb aquesta aplicació, tant els usuaris com els familiars podran veure diverses recomanacions mitjançant vídeos i infografies, i podran resoldre dubtes amb el sistema de missatgeria. A partir de l'any 2022, tenen previst afegir-hi la resta de cirurgies, fins a tenir almenys el 90 % de totes les cirurgies programades que es fan a l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Aquest projecte segueix cinc de les dotze línies estratègiques del Pla de salut 2016-2020 de la Generalitat de Catalunya: 1 (Persones, la seva salut i el sistema sanitari), 4 (Accés i resolució), 6 (Atenció integrada i cronicitat), 8 (Excel·lència i seguretat) i 9 (Avaluació i transparència).

Aquest projecte afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar, i 9, indústria, innovació i infraestructures.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en l'aprenentatge en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.