SeniorDomo és una start-up que compta amb el suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a través de la plataforma d'impuls de l'emprenedoria Hubbik. El responsable és Ángel Puertas, màster d'Executive MBA en Entrepreneurship i Innovació per la UOC. Aquesta empresa acaba de tancar la primera ronda d'inversió amb èxit, en què també ha participat la Universitat a través d'Invergy.

Aquest projecte va ser un dels guanyadors de l'SpinUOC 2019, el programa anual d'impuls de l'emprenedoria de la comunitat UOC, que actualment té la convocatòria del 2022 oberta perquè alumnis, estudiantat, professorat, personal investigador i de gestió proposin les seves iniciatives emprenedores per ser impulsades.

A què es dedica SeniorDomo? Quins àmbits d'especialització té?

SeniorDomo ha portat al mercat una tecnologia de nova generació de protecció preventiva per a persones grans. Gràcies a la tecnologia, més de 750 famílies ja s'han beneficiat d'un sistema que detecta caigudes, inactivitat inusual, supervisa signes vitals, amb sistema de mans lliures en un rellotge i més funcions que aporten protecció les vint-i-quatre hores, en qualsevol lloc.

Equip de SeniorDomo (foto: seniordomo.es)

Quins projectes teniu actualment entre mans?

Pel que fa a R+D en producte, estem a punt de llançar al mercat un nou dispositiu que dispensa medicaments i permet fer un seguiment de l'adherència als tractaments en temps real, perquè ho hem integrat en la solució. Moltes de les nostres famílies ens ho han demanat, i ens ha semblat molt necessari. El familiar només ha d'omplir el dispositiu de manera periòdica cada setmana o cada mes segons la necessitat i, automàticament, es dispensa la medicació. És interessant, a més, el seu format, perquè és portàtil i no requereix que estigui endollat.

També continuem amb noves col·laboracions en el sector i hem signat un acord amb empreses de cures —com Aiudo— per ser el seu soci tecnològic en teleassistència avançada. Així mateix, hem aconseguit guanyar una licitació pública per a l'Ajuntament d'Alcobendas a fi d'ajudar famílies que tenen un integrant amb Alzheimer i donar una eina a familiars, serveis socials i policia. Estem molt contents perquè aquestes col·laboracions només s'aconsegueixen quan el producte assoleix la maduresa i la marca té notorietat al mercat.

L'envelliment de la població va en augment, i la denominada «economia sènior» està en auge. Creieu que solucions tecnològiques com les vostres seran més comunes en un futur més proper del que sembla?

Sens dubte, la tecnologia està en el full de ruta de les administracions públiques i de les entitats privades. A més, el mercat ha adoptat de manera massiva l'ús de wearables o tecnologia portable, telemedicina, etc., i això és una bona notícia, perquè hem apostat per SeniorDomo en la finestra temporal òptima. Ja tenim la tecnologia disponible, quan s'està generant més demanda d'aquest tipus de serveis.

Hem creat tecnologia de protecció avançada per a persones de seixanta a cent anys capaç de detectar una emergència i gestionar-la per telèfon en vint-i-quatre segons de mitjana, gràcies al nostre robot, que fa d'intermediari en la gestió de l'emergència amb els familiars. És a dir, SeniorDomo detecta situacions de risc sense que l'usuari hagi de fer res.

Entre usuaris potencials d'aquest tipus de tecnologies hi pot haver un cert rebuig per falta de competència tecnològica de les persones grans. Com abordeu aquest tipus de preocupació?

És molt senzill. Comptem amb famílies reals que participen en el disseny del producte, i hem aconseguit que sigui tan fàcil de fer servir que qualsevol persona ho pugui fer. Hem tingut en compte factors d'accessibilitat i principis d'usabilitat per reduir la bretxa digital. La nostra tecnologia és avançada, però està adaptada a les seves necessitats.

La vostra tecnologia s'està obrint pas i heu tancat una primera ronda d'inversió. Què suposa per a SeniorDomo el finançament que heu aconseguit?

Principalment, ens permetrà accelerar el creixement en el mercat espanyol. Volem triplicar o quadruplicar el nostre mercat el 2022, i estem preparats per aconseguir-ho. Hem obtingut el suport d'entitats institucionals reconegudes com la UOC, a través d'Invergy, que va ser el nostre primer inversor, així com de fons professionals com Archipélago Next, i també d'empresaris i emprenedors reconeguts.

Finalment, hem donat l'opció de comptar amb petits inversors de forma col·laborativa mitjançant micromecenatge a la Bolsa Social, i ens ha fet molta il·lusió que hi hagi famílies que ja havien contractat el nostre servei que també han decidit invertir en el projecte. Aquesta mostra és un aval que la tecnologia funciona i que té un gran potencial de creixement.

La UOC us ha donat suport des de la vostra participació a l'SpinUOC 2019, programa del qual vau ser una de les iniciatives guanyadores. Precisament ara hi ha oberta una nova convocatòria. Com animaries algú que hagi estudiat, estudiï o treballi a la UOC a proposar el seu projecte emprenedor per a l'SpinUOC 2022?

Els diria que emprendre és una sensació que es té en un moment de la vida i que, si tenen la curiositat per fer-ho, és la millor experiència i el millor màster que hi ha. No hi ha millor formació que emprendre, alhora que és un camí molt dur, ple d'alts i baixos.

Entre altres moments, també heu participat a la fira d'empreses emergents del Mobile World Congress, el 4 Years From Now, amb l'estand de la UOC. Mirant enrere, quina valoració feu de tot aquest camí recorregut amb el suport de la Universitat?

Estem molt contents amb el suport de tot l'equip Hubbik, que ha estat un aliat des que el projecte era tan sols una idea i necessitava aquesta mena d'aliances des del principi per avançar més ràpid. Espero que la inversió en emprenedoria que duu a terme la UOC continuï creixent, perquè estan aconseguint portar al mercat projectes molt potents i d'impacte. Considero clau que una universitat participi en l'ecosistema d'empreses emergents, perquè conjumina el món de l'emprenedoria amb el de la recerca. Per a la UOC, Hubbik es pot convertir en l'escenari ideal per traslladar al mercat iniciatives que habitualment només es queden en els laboratoris o en les tesis doctorals, de manera que sigui un accelerador de la seva transferència tecnològica.

Actualment, quina implicació té la UOC en el vostre projecte?

A més del finançament, Hubbik és un aliat institucional que ens aporta experts, tant en estratègia de negoci com facilitadors o acceleradors que tota empresa nova necessita. La UOC ens facilita des de l'espai de treball, a la incubadora Almogàvers Business Factory, de Barcelona Activa, fins a serveis estructurals com assessoria legal. També ens aporta connexió amb el seu hub d'R+D, que formarà part com a capital intel·lectual clau si ens adjudiquen un projecte el 2022 per portar els nostres models preventius d' aprenentatge automàtic (machine learning) al nivell següent.

Vivim en una època en què sembla que no sortim d'una crisi per ficar-nos en una altra. Què aconsellaries a una persona que es vulgui iniciar en l'emprenedoria i a qui fer aquest primer pas li provoca vertigen?

Que emprengui en alguna cosa que l'ompli, que gaudeixi del camí i que s'envolti de gent millor que ella. També que dediqui temps a madurar la idea per reduir el risc i confirmar suposicions com més aviat millor. Cal equivocar-se de manera ràpida i barata.

La teva relació amb la Universitat comença quan fas el màster d'Executive MBA a la UOC. Què ha suposat aquesta formació per a la teva activitat professional?

Un MBA és una formació que permet incorporar coneixement i una nova òptica des d'un punt de vista directiu. Sens dubte, és molt interessant quan es vol optar a un lloc de direcció o fins i tot emprendre, perquè es toquen totes les àrees d'una companyia o s'estudien casos de negoci de com empreses de tot tipus van llançar la seva estratègia. A la UOC em va agradar molt la facilitat per conciliar, perquè el vaig fer treballant, amb un nadó d'un mes i una nena de tres anys. En formats d'MBA tradicionals, és impossible compaginar vida personal, professional i acadèmica.

