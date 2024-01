La UOC encapçala un projecte Erasmus+ que analitzarà les trajectòries acadèmiques dels estudiants universitaris europeus

Quan un estudiant es matricula en una universitat, comença un període de formació que es pot veure afectat per diverses dificultats, com ara l'accés al mercat laboral abans d'acabar la formació o un canvi de disciplina, de centre o de modalitat formativa, entre altres qüestions.

Davant d'aquestes possibles situacions que configuren trajectòries acadèmiques complexes, les universitats, mitjançant els seus equips d'atenció, poden aportar consells i solucions per ajudar l'estudiant a assolir el seu objectiu final: graduar-se. Per tal d'analitzar la trajectòria acadèmica de milers d'estudiants universitaris de quatre països europeus neix el projecte Complex Trajectories, emmarcat en el programa Erasmus+.

«El projecte té com a finalitat aportar indicis que donin suport als equips d'acció tutorial de les universitats per acompanyar millor els estudiants i que aconsegueixin els seus objectius acadèmics, que definiran la seva activitat professional actual i futura», explica Josep Maria Duart, investigador líder del grup de recerca Open Evidence, coordinador del projecte i catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Complex Trajectories, que tindrà una durada de 35 mesos i un pressupost de més de 230.000 euros, està encapçalat per la UOC i hi participen sis universitats més —tres de no presencials i quatre de presencials— de quatre països i una entitat. De l'Estat espanyol, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de València i UNEIX, el sistema d'informació interuniversitari de la Generalitat de Catalunya; de França, la Universitat de Borgonya (Dijon); del Regne Unit, la Open University, i de Portugal, la Universitat Oberta i la Universitat de Porto.

Un dels seus objectius és ampliar la noció del que es pot considerar una universitat inclusiva, no solament pel que fa a l'equitat en l'accés, sinó també analitzant el progrés dels estudiants gràcies a la universitat, la qual cosa requereix atenció si es vol aconseguir la inclusió.

«Durem a terme un estudi utilitzant la metodologia d'anàlisi longitudinal, retroactiu, per observar el comportament de cohorts acadèmiques, des de l'inici fins a la graduació, durant set anys i en diferents sistemes universitaris d’Europa», resumeix Duart.