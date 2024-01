El futur de les webs: ni les xarxes socials ni les pàgines inactives posaran fi al seu regnat

Internet sense pàgines web era un espai d'ús reduït, per a acadèmics o investigadors, però no el lloc global que és ara. És per això que el naixement de les tres w gràcies a Tim Berners-Lee el 12 març del 1989 és un moment històric. Per al professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) César Córcoles, el web és «el mitjà per compartir informació més usat en la història de la humanitat», i per a Josep Navarro, docent col·laborador en aquests mateixos estudis, es tracta d'una «biblioteca universal» el descobriment de la qual es pot comparar, diu, al del foc. Es va crear, apunta, «el foc modern».

D'aquell moment ençà han passat 32 anys i, segons Netcraft, el gener d'enguany hi havia constància de 1.200 milions de pàgines, mentre que, per a Internet Live Stats, n'hi ha 1.800 milions, tot i que només 200 són actives, és a dir, l'11 %. Què passa amb tots aquests llocs sense actualitzar? Els experts asseguren que tenen «poc interès o poca qualitat». Navarro assenyala que els cercadors ja estan «eliminant» moltes pàgines, atès que no les tenen en compte a l'hora d'indexar-les i per això és molt difícil trobar-les. Quan no es genera informació nova o els creadors perden interès en el tema, aquestes pàgines es converteixen en «brossa», però algunes, adverteix Córcoles, «continuen essent informatives i útils». «Que hi hagi una gran quantitat de pàgines abandonades però que continuïn essent accessibles és, de fet, un gran patrimoni», remarca, encara que el docent col·laborador també alerta que tant l'electricitat que consumeixen com els ordinadors on s'allotgen generen una «empremta mediambiental important».

Tenint en compte tot això, quin futur els espera a les tres w? A la inactivitat de moltes de les pàgines, s'hi suma que actualment no són les úniques eines que s'utilitzen per connectar-se amb altres o consultar documents a internet. Les xarxes socials, per exemple, tenen un ús semblant. No obstant això, els experts no consideren que representin una amenaça per al web. «Continuarà essent el mitjà més important per a la comunicació de les persones durant dècades», aposta Córcoles, mentre que Navarro afirma que sobreviurà «molt de temps» perquè, diu, «la informació que s'hi busca va molt més enllà del que ofereixen les xarxes socials».