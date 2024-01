Un grup de recerca de la UOC assessora l'organització de les oposicions virtuals de l'EPO, fetes a 4.000 persones ubicades a 38 països

L'Oficina de Patents Europea (EPO, per la sigla en anglès) ha superat amb èxit, entre l'1 i el 5 de març, el període virtual d'avaluacions de l'Examen d'Agent Europeu (EQE, per la sigla en anglès), que el 2020 es va haver de suspendre a causa de la pandèmia. "Segurament ha estat l'examen en línia més complex i complet organitzat fins ara, potser a escala global", ha destacat el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Josep Prieto, un dels experts que ha participat en el projecte. Per superar aquest repte gegantí, l'EPO ha disposat de la col·laboració de la UOC, que ha ofert assessorament per tal que els exàmens es poguessin dur a terme de manera virtual. Per primera vegada, les persones candidates han fet les proves en línia des de qualsevol indret del món. L'EQE és un dels exàmens d'oposició més esperats a escala europea.

Les xifres del procés d'avaluació d'aquest 2021 mostren l'abast del repte plantejat: s'han examinat prop de 4.000 persones (concretament, 3.733), ubicades a 38 països diferents, mitjançant cinc proves amb un total d'11 parts i celebrades en cinc dies consecutius. En total, el procés ha durat 25 hores i en tot moment les persones candidates han pogut triar entre tres llengües diferents. A les proves s'ha fet un control d'imatge i so en un entorn tancat amb 80 vigilants en remot. La preparació de l'examen —que consistia en 150 pàgines de documentació— ha implicat prop de 400 persones.

L'assessorament a l'EPO en aquesta important fita d'avaluació s'ha produït en el marc del projecte de la Comissió Europea liderat per la UOC Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning (TeSLA), sobretot pel que fa als instruments d'autoria i autentificació per fer exàmens en línia, als proveïdors de proctoring o a la viabilitat de les proves. Des de la UOC es va crear un grup de treball integrat per Xavier Baró, Anna Guerrero i Josep Prieto, tots tres especialitzats en l'anàlisi i la implementació de tecnologies, metodologies i sistemes d'avaluació virtuals. El grup va treballar amb l'objectiu de fer una proposta per a un nou model d'avaluació per a l'EQE que eliminés o reduís al màxim possible la necessitat de presencialitat durant el procés. Tot plegat, mitjançant les tecnologies i les metodologies de l'aprenentatge en línia. L'organització dels exàmens virtuals ha permès a l'EPO continuar qualificant els professionals europeus de patents malgrat la pandèmia mantenint els estàndards de qualitat i seguretat.