Josep Vilarasau rep la Medalla d'Honor de la UOC

Josep Vilarasau

És doctor enginyer industrial i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i és doctor honoris causa per la Indiana University. Va ser professor a l'Escola d'Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Madrid (1962-1972). Va ocupar càrrecs directius d'organismes públics: entre d'altres, va ser director del Banc de Finançament Industrial (1964-1966), director general de Telefónica (1966-69), director general del Tesoro y Presupuesto (1969-72) i director general de CAMPSA (1974-76). El 1976 va ser nomenat director general de la Caixa de Pensions on liderà la transformació i el creixement de la entitat. Va ser president de “la Caixa” del 1999 al 2003. Com a president de la Fundació “la Caixa” va crear el CosmoCaixa i el CaixaFòrum per divulgar la ciència i les arts, el programa de Beques per a estudiants a l'estranger, i la fundació IrsiCaixa per a la recerca. Va ser nomenat president del patronat del Teatre del Liceu pel seu lideratge en el mecenatge per a la seva reconstrucció. És president honorífic de ‘la Caixa’ i del patronat de la Fundació “la Caixa”.