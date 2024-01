Cronociutats: és possible una ciutat que cuida dels seus habitants?

Adaptar cada ciutat

Però els exemples citats no són els únics, sinó que l'urbanista enumera casos "molt bons", com el de Pontevedra o Vitòria, i considera que no hi ha d'haver una única tipologia. "Cal saber adaptar els objectius perquè cada realitat és diferent", explica, i adverteix que es necessita el suport ciutadà, tècnic i polític per dur-ho a terme. Posa com a exemple de fracàs d'una idea d'aquest tipus la de Madrid Central, que considera "interessant" i que es va dissipar després d'un canvi de govern. "Hem de canviar d'hàbits i la manera de pensar en els tres àmbits", remarca.

Una de les claus, diu, és l'educació i, en aquest cas, centrada en la concepció de l'entorn. "Sabem que tenim febre quan tenim de 38 graus cap amunt, però no sabem que un soroll a partir de 65 decibels no fa cap bé a una persona", exemplifica. És per això que exposa la idea que hi ha "ciutats i carrers que emmalalteixen", però també proposa que n'hi ha altres "que curen". "Hi ha condicions físiques que permeten que visquem millor i que ens cuidem nosaltres mateixos i les persones del nostre entorn", proposa. Fins ara, relata, l'urbanisme ha col·locat la indústria i la feina en un lloc, els equipaments en un altre, i l'habitatge o els estudis en un altre, i són els ciutadans els que es desplacen. "En comptes de moure'ns nosaltres, per què no acostem les activitats?", es pregunta en veu alta. D'aquesta manera es guanya temps; temps, diu, "per gaudir-ne", per conciliar vida laboral i familiar i per descansar. Al llarg de les dècades, repassa el docent, les ciutats s'han modificat i, afegeix, "hauran de canviar més" però no fent "creu i ratlla". "Hem de canviar coses i nodrir-nos del gruix cultural urbanístic que tenim del passat", suggereix. Per això, creu necessari un "urbanisme més àgil i dinàmic", que entengui els canvis, però també que els reguli, que s'adapti a les persones i deixi de ser "estàtic".