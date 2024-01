El consum regular de sardines té un efecte preventiu davant la diabetis tipus 2

El rol protector dels aliments, però no dels suplements

El fet que un aliment com la sardina, ric en taurina, omega 3, calci i vitamina D, tingui un efecte protector clar davant la diabetis no significa que prendre aquests suplements de manera aïllada aconsegueixi els mateixos efectes. "Els nutrients poden exercir un paper imprescindible en la protecció i el tractament de moltes patologies, però aquest efecte sol ser causat per l'acció sinèrgica entre ells i la matriu alimentària que els conté. Així, la sardina tindrà un element protector perquè és rica en els nutrients esmentats, però no ho seran tant els nutrients presos de manera aïllada en forma de suplements", assegura Rizzolo.

En una segona fase, els investigadors han començat a estudiar l'efecte d'aquest peix blau sobre la microbiota intestinal, "atès que té un efecte sobre la regulació de molts processos biològics i hem d'entendre si ha jugat part d'aquest efecte protector davant la diabetis 2", explica Rizzolo. També han iniciat estudis sobre la modulació de l'expressió d'alguns gens relacionats amb la inflamació i que podrien tenir un paper en el desenvolupament de la diabetis 2 i moltes altres malalties.

Aquesta recerca s'inclou dins l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3, garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les edats.

Articles de referència:

