La UOC participa en un projecte europeu de 32 entitats per impulsar el futur del 'software' amb intel·ligència artificial

La proliferació dels sistemes de comunicació en tots els sectors, com la indústria, la sanitat o el transport, ha incrementat la complexitat i els desafiaments per dissenyar programes i aplicacions que garanteixin un funcionament segur i adequat. Davant aquest panorama, implementar de manera segura i eficaç el software necessari s'ha convertit en una prioritat per a un futur en el qual l'automatització i la intel·ligència artificial (IA) seran cada vegada més presents.

Aquest és l'objectiu d'AIDOaRT, un projecte centrat en el modelatge, la codificació, el desenvolupament, el desplegament i el monitoratge de software de manera contínua per assolir una automatització augmentada amb intel·ligència artificial en sistemes ciberfísics. Un projecte en què col·laboren 32 entitats i universitats de set països europeus en el qual participa el grup de recerca SOM Research Lab, del centre de recerca Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i que està enfocat a la recerca en enginyeria de sistemes i software, que abasta des del modelatge i el disseny del codi fins a la construcció i la utilització del software. A més, en aquest àmbit professional, la UOC ha ampliat l'oferta formativa i el setembre començarà la primera edició del nou grau de Tècniques d'Aplicacions de Software, de 180 ECTS i impartit al 100 % en anglès.

«L'automatització a través de la tecnologia basada en sistemes d'IA s'ha convertit en un dels grans eixos del progrés, però requereix unes tècniques de desenvolupament de software més avançades que encara no estan prou desenvolupades», apunta Abel Gómez, investigador del SOM Research Lab de l'IN3.

Segons els responsables del projecte, l'obtenció d'informació mitjançant registres d'esdeveniments, la captació de dades de comportament en temps real, fins i tot a través de sensors, té un valor potencialment molt alt, però requereix mètodes i eines específics capaços d'extreure coneixement de grans volums de dades perquè es pugui analitzar i utilitzar de manera productiva.

Per avaluar i aconseguir la implementació i el desplegament continu i integrar les innovacions tecnològiques, la gestió de dades de manera eficient i l'anàlisi dels esdeveniments en temps real, AIDOaRT disposa d'un pressupost estimat d'uns 23 milions d'euros per als tres pròxims anys. Uns fons finançats per les mateixes entitats participants, pels estats membres i en un 30 % per la Comissió Europea amb els quals es pretén obtenir informació significativa per aconseguir una millora contínua i impulsar la implementació de nous dissenys de software.