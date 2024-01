Historiadors de la literatura i del cinema proposen cinc nocions clau per reflexionar sobre els estudis literaris globals

Estudis literaris globals: un àmbit en creixement i per institucionalitzar

Aquest àmbit d'estudi, d'un creixement enorme però encara en procés d'institucionalització, també permet veure com un producte cultural (un llibre, una pel·lícula) es transforma durant el procés de circulació i és rebut pels destinataris d'una manera diferent a la del lloc d'origen. "El cinema de Buñuel pot tenir un significat on es va produir i un altre al nord d'Europa. Passa el mateix amb la novel·la, una traducció, un gènere musical, etc. Moltes obres pateixen processos de transferència cultural", puntualitza.

El simposi comptarà amb exponents reconeguts en els estudis globals com Michel Espagne, investigador de la teoria de transferència cultural del Centre National de la Recherche Scientifique, Francesca Orsini, acadèmica en literatura de l'Àsia del sud a la University of London, Debjani Ganguly, experta en estudis postcolonials i literatura global de la University of Virginia o Malte Hagener, especialista en estètica i teoria del cinema de la Philipps-Universität Marburg, entre d'altres.

"El gir global no es limita a un sol camp, sinó que és una reorientació en l'estudi de la cultura i la societat que implica diverses disciplines. En els estudis literaris, la perspectiva global s'ha abordat des de perspectives crítiques i metodològiques molt diverses, i aplicada a objectes d'estudi molt diferents", explica Neus Rotger, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

Descentralitzar la història literària i cultural, amb una mirada que combina una perspectiva sociològica i poètica i que tracta d'incloure altres disciplines com la traducció, el cinema o les ciències de la computació, és el gran desafiament de les recerques fetes per GlobaLS.

