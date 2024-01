La Universitat celebra el Dia contra la LGTBIfòbia

Des que el 1990 l'Organització Mundial de la Salut va despatologitzar l'homosexualitat, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la lluita contra la LGTBIfòbia que recorda que cal donar resposta a totes les discriminacions, injustícies i violències envers les persones LGTBI. L’any passat, amb motiu d’aquesta celebració, una trentena d’universitats, entre elles, la Universitat de València, van signar un Manifest conjunt, tot iniciant un treball en xarxa dels serveis universitaris de l’àmbit de les polítiques de diversitat. Neix així la xarxa interuniversitària LGTBI a les universitats públiques espanyoles, que, en un projecte liderat per la Universitat de València en juny de l’any passat, va programar la celebració conjunta i online del «Orgullo Universitario».

Enguany, amb motiu d’aquesta diada, la xarxa interuniversitària LGTBI programa una jornada sobre polítiques trans a la universitat per al pròxim dimecres 19 de maig a les 17.00 h. Inauguren l’acte Ángela Rodríguez - PAM, del Ministeri d’Igualtat, i Marina Echebarría, presidenta del Consell de Participació de les persones LGTBI.

Amb un format de taula redona, estudiantat trans i no binari de diferents universitats espanyoles, inclòs una estudianta de la UVEG, relataran les seues vivències a la universitat i com ha impactat en el seu dia a dia l’aplicació dels diferents protocols que implementen la majoria d’universitats des de fa anys. Per altra, hi ha previst un diàleg entre el sociòleg Lucas Platero i l’investigadore Sam Fernández per tal d'incorporar la visió del professorat al debat.

L’esdeveniment serà accessible a totes les persones i es realitzarà a través de Zoom. No cal inscripció prèvia i es pot accedir a través d’aquest enllaç: https://bit.ly/3w41dcW

Diversitats ha programat altres dues accions per aquesta setmana contra la LGTBFòbia. Els espais multicolor de Diversitats faran difusió en xarxes socials d’una campanya de sensibilització dissenyada pels voluntaris i voluntàries de Diversitats, per finalitzar la seua tasca de divulgació i acompanyament. D’altra banda, es difondran imatges que il·lustren termes del «Glossari de termes sobre diversitat afectivosexual» del Ministeri de Sanitat (2018) tal i com han estat creades per estudiantat de les assignatures de «Didàctica de l'educació plàstica i visual de l'educació primària» de la Universitat de València i de l’assignatura de «Procediments fotogràfics» de la Universitat Miguel Hernández. Es tracta d’un projecte de les professores Amparo Alonso-Sanz (UV) i Bibiana Soledad Sánchez Arenas (UMH), membres del grup d’investigació CREARI de recerca en pedagogies culturals, realitzat en el marc del projecte GV/2020/069 «Sensibilització en igualtat de gènere i diversitat sexual mitjançant intervencions artístiques en contextos universitaris». Aquest glossari visual pretén ampliar l’imaginari de la comunitat universitària, el seu vocabulari i coneixements de la diversitat afectivosexual i de gènere. Pots visualitzar el vídeo sencer ací.