Set consells perquè el teletreball que s'imposa després de la pandèmia sigui un èxit

Ja ha passat més d'un any de la improvisació a la qual moltes empreses van haver de recórrer amb l'arribada del confinament obligatori. I és que, segons una enquesta feta pel Banc d'Espanya, el 80 % de les empreses van augmentar el treball en remot malgrat que fins llavors a Espanya tan sols el 4,8 % de les persones ocupades teletreballaven, segons dades de l'INE. Però ja no és temps d'improvisar: el món laboral conegut en l'era pre-COVID-19 ha canviat per complet. I, en part, ha arribat per quedar-se.