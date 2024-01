Superar l'ABAU amb èxit: tria el mètode d'estudi que et convingui més per a cada assignatura

Més de 200.000 alumnes tot just han acabat el segon curs de batxillerat i la majoria ja està a les portes dels exàmens per accedir als estudis universitaris triats. Però, per aconseguir-ho, primer han d'aprovar i superar, o com a mínim igualar, la nota de tall del grau triat. No és un simple tràmit. Una cosa és aprovar (l'any passat, en la selectivitat més multitudinària, la xifra d'aprovats es va mantenir per sobre del 93 %) i una altra molt diferent és aconseguir la nota de tall per als estudis desitjats. En aquest sentit, a banda de les qualificacions de l'alumne durant el batxillerat, la preparació de la selectivitat té un paper essencial.

Com podem fer que la fase d'estudi prèvia als exàmens de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat (ABAU) sigui al més profitosa possible? Les fórmules miraculoses no existeixen, però sí que hi ha mètodes que poden resultar útils. Segons els experts, però, ha de ser cada alumne qui decideixi quina tècnica d'estudi encaixa més bé amb cada assignatura. Com explica Jordi Perales, tutor del màster universitari de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC, els alumnes han estudiat tota la vida i coneixen perfectament els seus hàbits. «Arriben a la selectivitat havent fet tres cursos d'educació infantil, sis de primària, quatre d'ESO i, com a mínim, dos de batxillerat. Per tant, saben què els funciona en cada assignatura», afirma, i afegeix que no és bona idea provar coses noves precisament en aquest moment. «És una qüestió de conèixer-se un mateix i veure quina tècnica d'estudi va millor en cada matèria», explica.

La seva opinió coincideix amb la d'Amalia Gordóvil, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, que assegura que tots els mètodes d'estudi tenen la seva part de validesa, però al mateix temps no tots serveixen per a diferents alumnes. «No podem triar-ne un i pensar que serà 100 % infal·lible. El millor mètode és conèixer-se un mateix i saber què ens funciona, no dependre de receptes màgiques. En aquest sentit, els estudiants poden informar-se dels diferents mètodes existents i triar el que creuen que és més apropiat per a ells.»