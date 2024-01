L'ús de l'activitat elèctrica dels fongs en la computació

Transformar els senyals elèctrics dels fongs en missatges

El miceli d'un fong com el Pleurotus djamor, també conegut com a bolet d'ostra rosada, pot resoldre un increïble ventall de problemes de geometria computacional, tal com expliquen els investigadors en un article anterior sobre materials fúngics. "Canviant les condicions ambientals, podem reprogramar una geometria i una estructura teòrica dels gràfics de les xarxes de miceli i, després, utilitzar l'activitat elèctrica dels fongs per crear circuits informàtics", ha constatat l'investigador.

En un estudi recent, Electrical activity of fungi: Spikes detection and complexity analysis, els investigadors demostren que els bolets d'ostra rosada Pleurotus djamor generen uns potencials d'acció (spikes) elèctrics en forma de potencial d'actina. La proposta dels investigadors consisteix en un mètode de detecció del temps d'arribada dels potencials d'acció mitjançant un algorisme exhaustiu que permet una caracterització relativament eficaç de l'activitat elèctrica. Els autors mesuren la "complexitat" d'aquests potencials d'acció i especulen sobre si la complexitat del llenguatge fúngic és superior a la de les llengües humanes (almenys per a les llengües europees). Els resultats poden assentar les bases per a futures recerques sobre la fusió sensorial dels fongs.

“De moment, cal afrontar dos grans reptes [per poder utilitzar els fongs com a ordinadors]”, expliquen els investigadors. "El primer és implementar un propòsit de computació que sigui coherent. El segon, caracteritzar les propietats dels substrats fúngics per tal de descobrir el seu veritable potencial computacional". Aquests dos passos són essencials per construir unitats de computació funcionals.