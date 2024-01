'Blockchain', una oportunitat de negoci per a emprenedors

Ajudes i protecció

L'àmbit en què les pimes poden desenvolupar els seus projectes basats en tecnologia blockchain tampoc no té límits. "Tant en l'àmbit local com internacional es poden trobar oportunitats de negoci", assegura Rifà. En el cas d'Itàlia, l'informe de l'OCDE especifica que el suport a l'administració o a empreses nacionals suposa el 43 % dels clients de les empreses, seguit del sistema financer o d'assegurances, però subratlla que un 16 % provenien del sector agrícola i d'alimentació i de la cadena de subministrament, la qual cosa l'informe destaca com a "rellevant per al 'made in Italy'". Sobre la mena de productes que desenvolupen, destaquen sistemes per a pagaments, per a protecció del copyright i productes de màrqueting. "Les companyies estan donant solucions de tipus blockchain per resoldre reptes i donar suport a les indústries estratègiques del país", adverteix l'estudi, que també detecta que totes les operacions d'aquest tipus de projectes, prop de mig miler el 2019, es completen dins de l'Estat. Perquè les empreses se centrin en el fet d'ajudar sectors potents i essencials per als territoris, l'especialista de la UOC considera que són "imprescindibles" les ajudes per a aquesta mena d'emprenedoria en noves tecnologies. Així ho ratifica l'estudi de la institució internacional, que apunta al fet que països com França i Alemanya ja estan impulsant projectes basats en blockchain, a més de remarcar que les universitats també s'estan implicant en aquestes iniciatives.

Ara com ara, les estadístiques conclouen que el 60 % del mercat d'aquest tipus de tecnologia se centra en el sector financer, però els experts també vaticinen que el creixement serà "enorme" en els pròxims anys. Logística, vehicles elèctrics, contractes digitals o xarxes socials són algunes de les idees que ja estan en desenvolupament a Europa, els Estats Units o Àsia, segons un estudi de Deloitte. A través de la ponència de l'expert Víctor Garcia Font, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, i amb tres emprenedors del sector, el seminari web "Noves aplicacions i oportunitats de negoci basades en tecnologies de blockchain" donarà pistes sobre els camps en què encara hi ha marge per aplicar i generar riquesa a través del blockchain.