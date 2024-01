Una recerca evidencia la gravetat dels abusos sexuals a menors a l'Església catòlica i les escasses iniciatives per denunciar-los

Factors de risc

Aquest projecte també ha abordat les causes estructurals de l’abús sexual a institucions eclesiàstiques espanyoles. D’aquesta manera, aspectes com el poder clerical, el perfeccionisme moral, la concepció de la sexualitat, el secretisme, la soledat o la idea del pecat i del perdó han estat identificats com a factors de risc. L’equip de la UPV/EHU s’ha centrat concretament en aspectes institucionals o organitzacionals i ha analitzat el dany provocat per l’anomenada traïció institucional i espiritual, terme utilitzat en les investigacions comparades especialitzades. Un aspecte fonamental que s’ha trobat és la instrumentalització de les víctimes i el fet de prioritzar la reputació institucional per sobre dels drets individuals dels llavors menors.

A més, el dret canònic, recentment reformat, no ha considerat durant molt temps els drets que les víctimes han de tenir en els procediments per revisar els casos. Segons la normativa internacional, en aquests casos s’hauria d’assegurar l’especialització per tractar els temes de victimització sexual, així com la imparcialitat i la protecció a les víctimes, sense disminuir per això la presumpció d’innocència.

Alguns programes de justícia restaurativa, per trobar formes de reparació moral i econòmica a les víctimes, permeten una responsabilització i solidaritat amb elles que reafirma la injustícia del dany comès. D’aquesta manera és possible assumir responsabilitats individuals i institucionals i recuperar la confiança i la legitimitat perdudes o qüestionades per moltes víctimes i per la ciutadania, sempre que aquests programes restauratius es facin de manera independent.

El projecte, els resultats del qual es troben en fase de publicació a l’editorial Aranzadi, ofereix models concrets de bones pràctiques que permeten a les institucions, religioses i públiques en general, així com a la societat civil, desenvolupar respostes de solidaritat envers les víctimes, amb honestedat i compromís, dos aspectes que elles valoren especialment. Així mateix, il·lustren com altres països s’han enfrontat amb més èxit a aquesta problemàtica social. Això ha suposat que les institucions concernides n’hagin sortit reforçades, ja que s’han pres seriosament el dany causat i han conceptuat el problema en un marc de justícia i salut pública.

La Universitat de Barcelona, per la seva banda, ha descrit les característiques de les víctimes, majoritàriament infants, amb experiències prèvies de maltractaments; la gravetat dels abusos sexuals, repetits i amb contacte físic, inclosos abusos amb penetració en més de la meitat dels casos; les conseqüències psicològiques, amb una majoria de víctimes amb problemes crònics d’ansietat i depressió, dificultats sexuals, d’alimentació i son; i el trauma espiritual, relatiu a l’impacte extrem que els abusos sexuals han causat en la seva fe i la seva creença en l’Església catòlica. També s’han analitzat les notificacions realitzades per les víctimes a l’Església anys després dels abusos sexuals, després d’un període de maduració i reflexió, així com la resposta institucional, causant d’un nou dany i de sentiments de traïció que van incrementar el malestar de les persones damnificades.

Els investigadors han mostrat la seva gratitud a totes les persones que han col·laborat en l’estudi, inclosos membres de l’Església, però molt particularment a les víctimes, directes i indirectes, que han ofert el seu testimoni per a l’anàlisi en el marc del projecte coordinat.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 16 (Pau, Justícia i Institucions Sòlides).

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).